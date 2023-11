VAB: impegno fino all'alba per l'incendio alla PAS

Quattro autobotti Vab al servizio della città di Empoli per sedare le fiamme. L’emergenza scatenatasi ieri a seguito dell’incendio della PAS Centro Pneumatici in via Lucchese ha messo in moto tutta la macchina delle maxiemergenze chiedendo il supporto attivo di tutti gli enti territoriali.

Oltre all’incredibile lavoro dei vigili del fuoco, è stato provvidenziale anche il supporto della Vab di Limite e Vinci che ha prestato servizio fino a notte inoltrata per sedare le fiamme del rogo.