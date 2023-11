Via Rossini a Prato nel degnato: le parole di un cittadino

Mobili, sacchi dell’immondizia, materassi, lampade e chi più ne ha più ne metta. Le immagini, inviateci da un lettore, sono di via Gioacchino Rossini a Prato dove queste scene sono ormai all’ordine del giorno.

“Vorrei sottoporre all’attenzione di tutti i lettori la quotidiana criticità dell’abbandono illegale dei rifiuti in dove risiedo con mia moglie – spiega il cittadino pratese - la situazione è diventata veramente insostenibile, con materiali di vario genere lasciati sul marciapiede della strada.

Ciò comporta, oltre ad un disagio enorme per chi lo percorre a piedi, anche un grande problema a livello ambientale, dati i numerosi topi che si raccolgono intorno agli scarti alimentari lasciati per terra”.

Stando alle parole del cittadino sono numerose le segnalazioni che i cittadini hanno fatto all’attenzione del comune ma senza sortire effetto.

“L’unica occasione, durante l’anno, in cui tale strada risulta pulita è quando viene percorsa durante la sfilata del “Dragone”, in occasione dei festeggiamenti per il Capodanno Cinese – continua il residente in via Rossini - in quella giornata, solitamente verso febbraio, gli operatori ecologici inviati dal comune di Prato passano più e più volte per far sì che la carreggiata e i marciapiedi siano belli puliti”.

“Purtroppo non sono mai stati effettuati controlli né sanzioni a chi abbandona tali rifiuti illegalmente, nonostante gli strumenti per ovviare a ciò esisterebbero, sotto forma di telecamere e “foto-trappole” installate nelle zone critiche, come ad esempio avviene nel limitrofo Comune di Pistoia”.