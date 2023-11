1° Rally di Scandicci: Voglia di sensazioni forti per Nicola Fiore

Quarrata (Pistoia), 20 novembre 2023 – Torna, con la nuova data, il 1° Rally di Scandicci-Colli Fiorentini, e AutoSole 2.0, questo fine settimana, su strade che ricordano il vecchio Rally dell’Impruneta si ripropone per i posti di vertice della classifica assoluta.

Al via una Skoda Fabia R5 affidata a Nicola Fiore, in coppia con Antonio Bugelli. Per Fiore questa è la gara di casa, essendo fiorentino di nascita, una gara che dunque cercherà di onorare al meglio possibile puntando al podio assoluto con la versione “evo” della vettura boema.

I concorrenti si troveranno ad affrontare un percorso in ampia parte inedito ma che rispolvera anche la tradizione. E’ la tradizione del Rally Impruneta, che negli anni ottanta e inizio novanta era una delle gare simbolo in Toscana e non solo. Le sfide saranno distribuite su due giorni. Il percorso, punteggiato da 10 Prove Speciali, nel dettaglio due per tre volte, due per due volte avrà un totale di 61,420 chilometri di distanza competitiva sui 289,960 del percorso complessivo. Partenza sabato 25 novembre alle ore 15,30 per la disputa delle prime due prove speciali, poi riordino notturno e altri otto tratti competitivi da correre domenica 26 novembre, seguite dall’arrivo finale, dalle ore 18,01.

