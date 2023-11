A Olea presentato il progetto 'MontEspertOLIO'

Si è conclusa con grande successo la quinta edizione di OLEA Project, l'evento dedicato all'olio extravergine d'oliva che ha animato il Centro per la cultura del vino "I Lecci" di Montespertoli nei giorni 18 e 19 novembre.

Organizzato dal Comune di Montespertoli in collaborazione con la Federazione Strade del Vino dell'Olio e dei Sapori di Toscana e con la partecipazione di Slow Food Empolese Valdelsa, OLEA Project 2023 ha presentato 14 aziende agricole del territorio: Az. agricola Solaia, Tenuta Maiano, Cantina sociale Colli Fiorentini, Az. agricola Valleprima, Fattoria di Trecento, Le Terre di Poldo, Podere della Falcole, Tenuta Barbadoro, Montalbino, Podere San Michelino, Podere Ghiole, La Leccia, Podere Guiducci e Tenuta Colei Aula.

L'evento ha offerto ai partecipanti un'esperienza coinvolgente attraverso degustazioni guidate, presentazioni di prodotti artigianali e conferenze tenute da esperti del settore. Il Centro "I Lecci" è stato il cuore pulsante dell'universo dell'olio EVO, dove cultura, gusto e tradizione si sono fusi in un'esperienza indimenticabile.

Per l’occasione è stato presentato MontEspertOLIO https://www.montespertolio.it/ , progetto regionale finanziato nell’ambito del PSR sottomisura 16.2 della Regione Toscana: un progetto che mira a potenziare la produzione di olio extravergine di oliva del Comune di Montespertoli. Durante l’incontro tecnico di sabato 18 sono intervenuti il responsabile scientifico del progetto Prof. Menghini e il prof. Zanoni del DAGRI dell’Università di Firenze, che insieme hanno toccato i temi salienti legati alla sperimentazione prevista per 24 mesi. L'obiettivo primario del progetto è migliorare sia la qualità che la commercializzazione del prodotto finale, enfatizzando le caratteristiche distintive legate al territorio di produzione. Questo approccio mira a consolidare il posizionamento del prodotto sui mercati finali, aumentando al contempo l'identità e l'attrattività dei luoghi di produzione attraverso l'implementazione di strategie di "territorial branding".

Il nucleo del progetto consiste nell'intraprendere azioni mirate a valorizzare il prodotto di partenza, l'olio extravergine di oliva, elevando la sua qualità intrinseca. Questo "core product" rappresenta il massimo livello qualitativo, fungendo da base solida su cui costruire ulteriori livelli di valore. L'approccio strategico si concentra non solo sulla produzione di un olio di alta qualità ma anche sulla creazione di un'immagine distintiva e facilmente riconoscibile. Questa immagine intende collocare il prodotto come unico nel suo genere agli occhi dei consumatori.

Attraverso l'implementazione di tali strategie di valorizzazione qualitativa e merceologica, il progetto mira a posizionare l'olio extravergine di oliva di Montespertoli come un prodotto di eccellenza sul mercato. Parallelamente, si prefigge di accrescere l'identità territoriale e l'appeal dei luoghi di produzione, sfruttando queste caratteristiche uniche per attuare efficacemente strategie di "territorial branding". In sintesi, l'obiettivo è rendere l'olio extravergine di oliva di Montespertoli non solo un prodotto di alta qualità, ma anche un simbolo distintivo della regione, contribuendo così a promuovere e differenziare positivamente il territorio sul piano internazionale.

Il Sindaco ha presentato, nel momento inaugurale di OLEA, MontEspertOlio spiegando quanto questo rappresenta un ambizioso progetto che mira a valorizzare e potenziare la produzione locale di olio extravergine di oliva. "Questa iniziativa non è un punto di arrivo per OLEA, ma costituisce ol lancio di una nuova fase di crescita e innovazione nel settore olivicolo di Montespertoli", ha affermato. "MontEspertOlio è il nostro impegno concreto verso la sostenibilità, la qualità e la promozione del nostro territorio attraverso l'eccellenza dei prodotti locali."

Il Sindaco ha concluso sottolineando il valore di questo progetto nel contesto più ampio della comunità: "Guardiamo a MontEspertOlio come a un contenutore di un cambiamento positivo, capace di coinvolgere non solo gli operatori del settore ma l'intera comunità. È un progetto che unisce passato e futuro, tradizione e innovazione, per un'economia locale più forte e sostenibile. Siamo entusiasti di intraprendere questo nuovo viaggio insieme, lavorando per una Montespertoli che cresce grazie alla sua ricchezza olivicola e alla passione della sua comunità."

Sabato 18 novembre, è stata inaugurata la mostra OlioNostro 2023: lontani ma vicini, uno sguardo sul popolo Saharawi, coinvolgendo bambini e ragazzi delle scuole locali in un progetto solidale a favore della popolazione del Saharawi.

La serata di sabato si è conclusa con la cena del Frantoiano a cura del Gruppo Novecento andata sold out e che ha devoluto parte del ricavato all'Emporio Solidale di Montespertoli, accompagnata dalla musica dal vivo di Francesco Giorgi Trio.

Domenica 19 novembre, la partecipazione di tanti appassionati ha caratterizzato gli incontri di Olea Project Didattica e Olea Degustazione, confermando il successo e l'apprezzamento suscitati in questa quinta edizione.

Olea Project Didattica ha offerto un'opportunità unica di apprendimento, coinvolgendo gli interessati in sessioni formative e coinvolgenti. Gli esperti del settore, condividendo le loro competenze e la loro passione per l'olio extravergine di oliva, hanno guidato il pubblico attraverso un viaggio educativo, approfondendo le caratteristiche organolettiche, le tecniche di produzione e le sfide dell'olivicoltura toscana.

Parallelamente, Olea Degustazione ha deliziato i presenti con un viaggio sensoriale attraverso le eccellenze dell'olio extravergine di oliva di Montespertoli. Le degustazioni guidate hanno permesso ai partecipanti di esplorare le sfumature aromatiche e i profili gustativi unici di diverse varietà di olio, arricchendo la loro comprensione e apprezzamento di questo tesoro culinario.

Gli organizzatori ringraziano tutti coloro che hanno contribuito al successo di OLEA Project 2023: Slow Food Empolese Valdelsa, AIRO - Associazione Internazionale Ristoranti dell'Olio, Gruppo 900, EVP System SRL, IQO Indx Qualitatis Oleum, Fara Vetrerie Cristallerie, Francolini Macchine agricole, Lotti Piante, Francesco Giorgi Trio e la Federazione Italiana Olivitocoltori indipendenti, Comitato Alberi e Natura, Circolo Fotografico Fermoimmagine Montespertoli, DAGRI e NEUROFARBA Università degli Studi di Firenze, Comunità del Cibo dei Grani Antichi di Montespertoli, Francesco Giorgi TRio, Comitato Alberi e Natura, Comitato Pro Saharawi per la collaborazione straordinaria. Il vostro contributo ha reso possibile la realizzazione di un evento che ha unito culture, sapori e tradizioni in un'esperienza indimenticabile per tutti coloro che vi hanno partecipato.

Fonte: Ufficio Stampa