Aquateam Nuoto Cuoio si fa valere al Trofeo Città di Camaiore

Domenica 19 novembre si è disputato nella piscina di Camaiore il Quinto Trofeo Città di Camaiore. Un appuntamento importante per il nuoto Special Olympics Toscano. Dal Comprensorio del Cuoio Aquateam nuoto cuoio ha accompagnato ai blocchi di partenza 12 atleti.

Questi i loro nomi: Alessandra Cerri, Giulia Campigli, Lorenzo Vannucci, Simone Marchiori, Giulio Bachi, Federico Fadda, Marco Brucini, Alessandro Billeri, Riccardo Gazzarrini, Giuseppe Crescenti, Diego Ventavoli, Marco del Vivo

Un pomeriggio veramente intenso. "Bellissime gare, tante soddisfazioni e medaglie. Aquateam ringrazia gli atleti per aver messo tutto il possibile in acqua, le famiglie che non hanno fatto mancare il tifo dalle tribune - fanno sapere dal team - Un ringraziamento particolare a chi segue per la maggior parte del tempo la crescita degli atleti in acqua: Sara, Daria e il nuovo arrivato Mauro. Grazie per la passione e l'attenzione che ci mettete ogni giorno. Rendere possibile un pomeriggio così non è roba da poco".

Ancora Aquateam: "Ringraziamo Aipd Versilia per l'ospitalità e l'organizzazione e la piscina intercomunale di Santa Croce sull'Arno e Fucecchio per gli spazi che ci hanno concesso in questa stagione permettendo l'ingresso di nuovi atleti nel mondo del nuoto. Grazie sempre alla Maiora Piscine sponsor che portiamo orgogliosamente sulle nostre divise".