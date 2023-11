Camminata contro la violenza sulle donne con il Geco Castelfiorentino

Il Gruppo Escursionistico Colori Organizzato GECO di Castelfiorentino Federazione Italiana Escursionismo in collaborazione con il Comune di Castelfiorentino nell’ambito delle iniziative contro la violenza sulle donne, organizza una passeggiata per sabato 25 novembre 2023 contro i femminicidi che vedono una donna uccisa ogni tre giorni.

Una semplice passeggiata di solidarietà e protesta contro questo massacro che non vede fine e che ci ha coinvolto anche come comunità. Una camminata semplice anche per ricordare la giovane mamma uccisa a Castelfiorentino (Klodiana) Giulia e tutte le donne ammazzate da questa follia maschile. Un gesto solidale dove sono invitati tutti i cittadini uomini e donne, giovani e non alla partecipazione indossando qualcosa di color rosso, diventato il colore contro la violenza che subiscono le donne. Il ritrovo e la partenza a piedi è fissata alle ore 09,00 presso il parcheggio dello Stadio Comunale di viale Roosevelt.

L’itinerario semplice è di 4 km andata e ritorno ( 2km + 2 km) attraversando il Parco per poi passare sull’argine dello scolmatore da Castelfiorentino alla frazione di Dogana e rientro sempre a piedi. Mettersi in cammino, camminare da sempre e oggi ancora di più, rappresenta una forma alta di r-esistenza contro questo massacro disumano, per la dignità della vita, il valore alto oggi da tutelare e garantire, un’idea ben più ricca che riduce la vita per questi uomini, al solo possesso e respirare. Tutti/e i cittadini/e sono invitati ad essere presenti.

Gruppo GECO Castelfiorentino