Castelfiorentino batte Empoli: il derby di basket è dell'Abc

Il nuovo capitolo del libro del derby si riallaccia a quello precedente. Nove anni dopo è ancora l’Abc Castelfiorentino a spuntarla battendo l’Use Computer Gross per 88-80. Come capita spesso nello sport i valori espressi fino ad oggi dalla classifica vengono rovesciati ed a portarla a casa è la squadra che gioca meglio e che alla fine vince con merito. I biancorossi ancora privi di De Leone ma con la novità Calabrese, al debutto, conducono a lungo la partita senza però mai riuscire a chiuderla e finisco con ben 31 punti subiti nella frazione finale, un dato che sicuramente deve far riflettere.

Chi non perde mai in queste occasioni è il pubblico che gremisce il Pala Betti facendo da degna cornice alla partita. Giannone e Corbinelli danno il via alle danze con i biancorossi che provano a scappare, Castello che li riaggancia ed il primo sorpasso dei padroni di casa che arriva sul 17-14. Al 10’ siamo 22-26. La partita è piacevole ma nessuna delle due squadre riesce a metterci sopra le mani anche se Sesoldi prima sul 31-37 e Rosselli dopo sul 35-45 fanno ben sperare. Pucci, a fil di sirena, manda le squadre al riposo sul 37-45 e, al rientro dallo spogliatoio, gli ex Scali e Corbinelli ripartono in quarta: 42-45. Rosselli e Giannone firmano un mini-parziale di 0-6 e poco dopo tocca a Cerchiaro e Rosselli dare l’illusione della fuga buona con il 45-62. Nannipieri e Scali non mollano ed al 30’ siamo 57-65. Nel parziale finale a dominare è l’Abc che chiuderà con ben 31 punti segnati. Già al 33’ siamo 65-68 e poco dopo escono per falli sia Cantini che Giannone. Nepi firma il pareggio e gli replica Quartuccio che, con Sesoldi, riporta l’Use sul 68-73. Quando Malkic mette la tripla del 73-73 al 36′, coach Valentino non può che chiamare timeout. Il sorpasso lo firma Scali sul 76-74 all’8’ e Nepi ribadisce con la bomba del 79-74. A quel punto l’Abc è più fredda e non si lascia sfuggire la partita chiudendo sull’88-80 e festeggiando così la prima vittoria stagionale.



88-80

ABC SOLETTIFICIO MANETTI

Malkic 10, Rosi ne, Lazzeri, Lilli ne, Corbinelli 21, Pucci 10, Merlini ne, Viviani ne, Scali 15, Nepi 20, Cantini 2, Nannipieri 10. All. Angiolini (Ass. Mostardi/Calvani)



USE COMPUTER GROSS

Giannone 12, Regini ne, Baccetti 7, Sesoldi 11, Rosselli 16, Fogli ne, De Leone ne, Mazzoni 11, Quartuccio 5, Tosti ne, Calabrese 5, Cerchiaro 13. All. Valentino (ass. Elmi/Cappa)



Arbitri: Chiarugi di Pontedera e Montano di Siena



Parziali: 22-26, 37-45 (15-19), 57-65 (20-20), 88-80 (31-15)

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa