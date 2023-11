Capraia e Limite in festa per Antonio Onorato che, sabato 18 novembre, ha spento 100 candeline insieme ai familiari nella sua abitazione di Limite sull'Arno. Presente per l'occasione dei 100 anni anche il sindaco Alessandro Giunti, che ha consegnato un mazzo di fiori ed espresso le felicitazioni e gli auguri più affettuosi per il raggiungimento del traguardo del secolo di vita.