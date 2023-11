Cordone (Vicesegretario Lega): "Oggi la Regione Toscana è costituita da un numero molto contenuto di.."

"Oggi la Regione Toscana, pure essendo una grande realtà, è costituita da 273 Comuni, un numero molto contenuto di Enti Locali, rispetto ad altre grandi Regioni d'Italia che ne hanno migliaia ma, sarà bene ricordare, in vista anche dell'imminente Festa della Toscana, dato che oggi 20 novembre 2023 ricorre il 242°Anniversario dell'istituzione delle Comunità da parte del Granduca Pietro Leopoldo ( 20 novembre 1781), che questo riassetto istituzionale della Toscana comincia appunto, il 20 novembre 1781 con la riforma delle Comunità, operata nel periodo Lorenese grazie a Pietro Leopoldo. Questa riforma rivoluzionaria e innovatrice per quei tempi, rappresenta ancora oggi una moderna razionalizzazione del Governo Locale del Granducato di Toscana, già all'allora pienamente, Stato europeo, dividendo l' intero Territorio in Istituzioni Locali che costituiscono la base da cui si sono originati gli attuali moderni Comuni".

Questa è la dichiarazione rilasciata da Marco Cordone, Consigliere Nazionali Anci ( Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia) e Vicesegretario Provinciale di Firenze della Lega Salvini Premier, in occasione del 242° Anniversario della Riforma delle Comunità del Granduca Pietro Leopoldo, di cui ricorre oggi 20 novembre, il 242° Anniversario.