Denunciata la mamma di Kata per aggressione in discoteca: 20 giorni di prognosi

Ancora grane per la famiglia di Kata, la bimba peruviana risultata ancora scomparsa dal 10 giugno 2023. La madre, Katherine Alvarez, avrebbe colpito al volto con un coltello una 21enne connazionale in una lite scoppiate all'interno dei bagni di una discoteca di Firenze. La ferita ha riportato 5 ferite al volto, 18 punti di sutura e 20 giorni di prognosi. Non sono ancora chiare le cause della lite. Alvarez ha spiegato agli inquirenti, dopo la denuncia, di aver agito per legittima difesa. Anche il padre di Kata era finito nei guai pochi giorni fa.