Ente Boccaccio, è il turno dell'Università di Pisa per l'incontro pubblico del 2023

Due figure femminili molto diverse tra loro ma mosse entrambe dall’amore, l’ingenua Alibech e la passionale Fiammetta, sono le protagoniste della Lectura Boccaccii, l’incontro pubblico che l'Ente Nazionale Giovanni Boccaccio, dal 2019, dedica al poeta promuovendo e organizzando una lezione di analisi e commento delle sue opere.

Due volte l'anno, in primavera e in autunno, una volta a Certaldo Alta, in Casa Boccaccio, l'altra presso una Università a rotazione, studiose e studiosi espongono e interpretano una novella del Decameron o un passo tratto da altri componimenti del poeta.

Boccaccio, del resto, è stato il primo a realizzare la lettura pubblica della Commedia, canto per canto, dando il via a una tradizione secolare e diffusa, che ancora oggi l’Ente Boccaccio ripropone, offrendo l’occasione per approfondire le opere del più grande autore del Trecento, che influenzò la letteratura europea con la prosa e la poesia.

La lettura autunnale dedicata a Boccaccio quest’anno si svolge a Pisa, grazie al coordinamento della prof.ssa Natascia Tonelli, delegata dell’Ente alla Lectura, e del prof. Michelangelo Zaccarello dell’Università di Pisa, ed è in programma il 24 novembre alle 15.30 presso l’Aula Magna di Palazzo Boilleau, via Santa Maria 85, con ingresso libero.

I lettori sono due esperti dell’opera boccacciana: la prof.ssa Maria Pia Ellero dell’Università della Basilicata, che presenterà la lettura “Leggere per passione. La consolazione della filosofia e quella della letteratura nell’Elegia di madonna Fiammetta e nell’Ameto”, e il prof. Luca Fiorentini della Sapienza Università di Roma, con “Alibech, mossa da lieto fattore”.

Seguirà al termine la lettura della novella di Alibech realizzata dalla compagnia teatrale “L’Oranona Teatro” di Certaldo, che come sempre accompagna l’appuntamento delle Lecturae.

Fonte: Ente Nazionale Giovanni Boccaccio