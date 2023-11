Facciamoci conoscere, laboratorio d'arte per gli ospiti della comunità di Sant'Ansano

Nel mese di ottobre 2023 ha preso avvio il progetto “Facciamoci Conoscere” realizzato dalle

ragazze e dai ragazzi della Comunità Terapeutica La Casa di Francesco & Chiara con sede in

località Sant’Ansano, Vinci. Il Laboratorio Sociale di Arte ha ricevuto il patrocinio del Comune di

Vinci ed ha visto i ragazzi coinvolti nella creazione di pannelli artistici da esporre nel muretto

esterno alla struttura, in modo che siano visibili da tutta la cittadinanza.

Attraverso il progetto “Facciamoci conoscere” gli operatori e la cooperativa Il Chicco di Senape,

che gestisce la comunità terapeutica, hanno voluto avviare un percorso di apertura verso il

territorio in modo che anche la cittadinanza possa conoscere i ragazzi che vivono presso la

comunità attraverso le loro espressioni artistiche, promuovendone l’integrazione. Ragazze e

ragazzi hanno utilizzato il canale espressivo per raccontare se stessi e mostrare una parte della

loro vita quotidiana ed emotiva, che non sono poi così diverse da quelle vissute dai loro coetanei

che non vivono in comunità.

La creazione dei pannelli, oltre ad inserirsi all’interno delle attività terapeutico-riabilitative previste

nella programmazione della comunità, rappresenta una piacevole e colorata decorazione della

parte esterna della struttura. Il laboratorio proseguirà con la realizzazione di ulteriori opere

espressive che andranno a decorare i locali interni della residenza, in modo che l’ambiente sia

sempre più personalizzato.

La cooperativa Il Chicco di Senape ci tiene a ringraziare tutti i ragazzi e le ragazze de La Casa di

Francesco & Chiara che hanno deciso di raccontarsi ed il Comune di Vinci che ha sostenuto

l’iniziativa concedendo il patrocinio. La cooperativa, inoltre, ringrazia le ditte Aurora Color e

Caparol che hanno donato i materiali e le attrezzature necessari alla realizzazione delle opere e

tutti gli operatori che hanno preso parte alla realizzazione dell’iniziativa.

Fonte: Cooperativa Il Chicco di Senape