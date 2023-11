Gioco delle tre carte in Ponte Vecchio, denunciato un uomo per truffa

Una persona denunciata per truffa. È questo l’esito di un intervento della Polizia Municipale di Firenze nei confronti di una persona impegnata nel cosiddetto “gioco delle tre carte”. Gli agenti, in servizio ieri pomeriggio nella zona del Ponte Vecchio, hanno fermato l’uomo, di nazionalità rumena, che ha mostrato una patente italiana. Mentre la pattuglia stava eseguendo i controlli è stata avvicinata un cittadino italiano che ha raccontato che, poco prima, aveva partecipato al gioco assieme ad altre persone, probabili complici del fermato, perdendo somma di denaro. Ritenendo di essere stato vittima di un raggiro, ha spiegato agli agenti che voleva fare denuncia. La pattuglia ha quindi accompagnato i due uomini presso la sede del Reparto dell’Isolotto: qui l’uomo italiano ha sporto querela mentre il cittadino rumeno è stato fotosegnalato e denunciato per truffa.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa