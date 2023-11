Giornata nazionale degli alberi: a Certaldo quasi 300 piante ad alto fusto dal 2016

CERTALDO - Domani, martedì 21 novembre, l'Italia celebra la Giornata Nazionale degli Alberi, un appuntamento fondamentale dedicato a valorizzare il patrimonio arboreo italiano e sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importante ruolo che boschi e foreste svolgono per l'equilibrio del nostro ecosistema. In questa occasione, il Comune di Certaldo condivide alcuni dati significativi, offrendo uno sguardo sulla situazione del verde nel territorio, un elemento essenziale per garantire il benessere della comunità.

Dal 2016 a oggi, nella città di Boccaccio, si sono registrati 167 abbattimenti e la piantumazione di 244 nuove piante ad alto fusto. In pratica più di 30 alberi ogni anno. Quest'anno, in particolare, l’Amministrazione ha aderito all'accordo firmato dalla Città Metropolitana di Firenze con i Comuni dell'Empolese Valdelsa, che ha permesso di finanziare la piantumazione di 54 nuove piante. Questa iniziativa è stata attuata anche per compensare gli abbattimenti in banchina sulla rete stradale, effettuati per ragioni di sicurezza proprio dalla Città Metropolitana.

Inoltre il nuovo regolamento per il verde, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale di Certaldo n.30 del 31 maggio 2022, incoraggia la cittadinanza alla partecipazione attiva. Si possono proporre infatti progetti o donazioni liberali, previa richiesta formale al Comune, che saranno attentamente valutati, assegnando le aree tramite procedura di affidamento diretto e sottoscrizione di apposita convenzione.

"La presenza di aree verdi nel contesto urbano e il loro utilizzo da parte della cittadinanza hanno ricadute dirette sulla qualità della vita dei cittadini - sottolinea l’assessore all'ambiente Jacopo Masini -. Le foreste cittadine non solo hanno un effetto di mitigazione degli eccessi climatici e dell’inquinamento atmosferico, ma rendono anche le città più gradevoli e vivibili”.

Fonte: Ufficio Stampa - Comune di Certaldo