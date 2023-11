Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, in Toscana raccolte 400 tonnellate

Una straordinaria generosità: la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare promossa dal Banco Alimentare è stato ancora una volta un bellissimo esempio di condivisione dei bisogni. A livello nazionale sono state raccolte 7.350 tonnellate di prodotti alimentari, un risultato davvero importante che ha trovato conferma anche nella nostra regione: in Toscana infatti sono state raccolte ben 400 tonnellate, il 6% in più di quanto era stato ottenuto nel 2022.

I volti sorridenti degli oltre 10mila volontari toscani, lo scambio generazionale, la capacità di far sentire l’importanza del gesto hanno contribuito a rendere questa Colletta un meraviglioso volano di speranza per il futuro, nonostante le difficoltà in continuo aumento di questi anni. L’aumento della raccolta è stato generalizzato in regione, con risultati davvero notevoli nel Valdarno così come a Livorno e a Grosseto. Anche a Firenze città si è registrato un aumento della raccolta del 7%.

"Ringraziamo tutti coloro che hanno aderito alla Colletta – commenta Leonardo Berni, presidente del Banco Alimentare della Toscana – caratterizzata come non mai da una gioia e un entusiasmo che sono la vera risposta alle difficoltà di questi mesi. Un risultato anche dal punto di vista numerico molto importante, con un aumento del 6% nella Regione, con picchi del 20% nelle zone alluvionate, a testimoniare la generosità e il cuore del popolo della Toscana. Siamo grati di poter assistere e contribuire a questa bellezza".

Già da oggi i prodotti raccolti vengono distribuiti nelle 540 strutture regionali convenzionate con il Banco per assistere più di 122.500 persone. La Colletta Alimentare, gesto con il quale la Fondazione Banco Alimentare ha aderito alla Giornata Mondiale dei Poveri 2023 indetta da Papa Francesco, è resa possibile grazie alla collaborazione con l’Esercito e l’Aeronautica Militare (in particolare per quanto riguarda la Toscana un ringraziamento speciale va al 78° Reggimento dei Lupi di Toscana, all’Istituto Geografico Militare e all’Istituto Scienze Militari Aeronautiche), l’Associazione Nazionale Alpini, l’Associazione Nazionale Bersaglieri, la Federazione Nazionale Italiana Società di San Vincenzo De Paoli ODV, la Cdo Opere Sociali e il Lions Club International.

Fonte: Fondazione Banco Alimentare Onlus