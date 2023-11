Investire in Democrazia, al via la nuova stagione a Empoli

Una nuova stagione di “Investire in Democrazia” sta per cominciare. Il progetto avviato nel 1997, promosso dal Comune di Empoli, con il coinvolgimento di scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado della città e di tante associazioni, continua a essere un luogo di dialogo e di riflessione su temi come legalità, memoria storica, cittadinanza attiva, rispetto per l’ambiente.

È stato pubblicato l’avviso sulla home page del sito istituzionale per raccogliere idee e proposte e realizzare nuovi laboratori didattici e formativi. Chi parteciperà all’avviso dovrà sviluppare azioni riconducibili alle cinque aree tematiche guida, individuate insieme ai docenti, ovvero Memoria, Legalità e Costituzione, Ambiente, Sport ed Europa.

«Ambiente, Europa, legalità, memoria ed educazione civica sono le parole del futuro - sottolinea Alessio Mantellassi, presidente del Consiglio comunale con delega alla Memoria - Il nostro progetto Investire in Democrazia parte dal passato e parla al futuro. Vogliamo, consapevoli della nostra storia cittadina, contribuire alla crescita delle ragazze e dei ragazzi delle nostre scuole come buoni cittadini. Questo progetto è cresciuto fortemente in questi anni nelle adesioni, anche grazie al grande lavoro dei docenti, e l’amministrazione ha raddoppiato le risorse investite. Ci aspettiamo tanti progetti interessanti».

La scadenza per la presentazione dell'offerta, completa della modulistica richiesta, è fissata entro e non oltre le 12 del 5 dicembre 2023.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa