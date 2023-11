Lella Costa e Giampaolo Simi, doppio appuntamento alla San Paolo di Empoli

Due appuntamenti alla libreria La San Paolo di Empoli con Lella Costa e Giampaolo Simi

Mercoledì 22 novembre alle 18.30: Lella Costa

«Attrice, comica, cabarettista, drammaturga, scrittrice, umorista e doppiatrice italiana, famosa

soprattutto per i suoi monologhi teatrali»: così Wikipedia definisce Lella Costa, una delle artiste più

amate dal pubblico italiano, che sarà ospite in libreria in occasione dell’uscita di Pinocchio di Carlo

Collodi in versione audiolibro, nonché della tappa empolese della trionfale tournee de Le nostre

anime di notte, tratto dal capolavoro di Kent Haruf (tradotto in italiano da Fabio Cremonesi, libraio

proprio a La San Paolo* Libri & Persone).

Venerdì 24 novembre alle 18.30: Giampaolo Simi

Autore di “noir d’autore”, soggettista e sceneggiatore per cinema e televisione, il viareggino

Giampaolo Simi presenta Il cliente di riguardo (Sellerio), nuovo romanzo della serie dedicata all’ex

cronista di nera Dario Corbo. Sarà anche l’occasione per parlare del suo penultimo romanzo, Sarà

assente l'autore, una novella satirica, che fa ridere e riflettere, sul mondo dei libri e del giallo

italiano.

Per entrambi gli appuntamenti è consigliata la prenotazione.