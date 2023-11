Podio per le Azzurrine ai mondiali di padel: un bronzo che parla anche empolese

L'Italia sale sul tetto del mondo nel padel con la prima e storica medaglia di bronzo conquistata dalle "Azzurrine" nei FIP Juniors World Padel Championship, giocati in Paraguay. Una vittoria che porta in alto anche il nome di Empoli. Nell'impresa la compagine italiana guidata da Sara Celata ha infatti visto giocare anche Vittoria Giraldi, giovane atleta empolese convocata nella selezione Under 14.

Con lei anche le atlete Matilde Minelli, Camilla Livioni, Tea Corso, Valentina Varazi e Giulia Del Pozzo. Dopo la sconfitta nella semifinale di venerdì contro la Spagna, come riportato dalla Federazione Italiana Tennis e Padel, le ragazze di Celata hanno avuto una seconda chance per prendersi una medaglia e l'hanno sfruttata a pieno contro la Svezia.

Un risultato mondiale che parla dunque anche un po' empolese. Dai campi del Padel Club Villanuova, per Giraldi quest'ultimo è un nuovo grande successo che si aggiunge a quelli già conquistati. Un traguardo che ha visto l'Italia classificarsi al terzo gradino del podio dopo Spagna e Argentina.