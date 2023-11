Natale con Alino: tutte le novità per i tuoi regali

Domenica 26 novembre è la data da segnare sul calendario per scegliere i migliori regali di Natale. NATALE CON ALINO è il grande evento di Empoli nella sede della gioielleria di Alino Mancini nella storica sede di via Segantini.

L'evento si svolgerà dalle 10 alle 19:30 con orario continuato e saranno presentate tutte le novità di questo Natale.

Una giornata dedicata ai regali per le persone più care che ti permetterà di trovare l’idea migliore in anticipo senza la frenesia dell'ultimo minuto del periodo di Natale

Da Alino Mancini troverai tante nuove idee da tutti i prezzi e per tutti i gusti!

In più quest’anno ci sarà un evento nell’evento: CREA LA TUA PALLINA nel gazebo posizionato nel piazzale di via Segantini: ci sarà un workshop dedicato ai più piccoli per creare la pallina di Natale da appendere all'albero.

Attenzione: l'evento è su prenotazione, basta mandare un messaggio su WhatsApp al 331/5850254 ma ci sono vari orari disponibili per prenotare.

Ci saranno 2 insegnanti che vi aiuteranno a creare la vostra decorazione.

L'evento è totalmente gratuito e durerà 40 minuti circa. Il materiale sarà a disposizione di tutti, senza dover portare niente da casa.

Sempre per i bambini arriverà Babbo Natale per una bella foto e per consegnargli la letterina con i desideri per i regali sotto l'albero, sia per grandi che per piccini. Al pomeriggio una degustazione di tè per entrare nel clima natalizio.

Gioielleria Orologeria Alino Mancini:

un’emozione che non finisce mai...

Via Segantini 1 - Empoli - Tel.0571 80755

alinomacini.com