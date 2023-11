Record per PrimOlio, in 10mila alla mostra dell'oro verde ripolese

Migliaia di persone, circa diecimila secondo le stime degli organizzatori. Centinaia di litri di "oro verde" venduto. Decine di chili di pan con l’olio consumate per degustare il frutto della frangitura. Una due giorni da record per PrimOlio, la mostra mercato dell’olio extra vergine d’oliva di Bagno a Ripoli che ha chiuso la 25edizione con una partecipazione senza precedenti.

Complice il meteo favorevole, sia sabato che domenica, l’Olio Point collocato ai giardini "Nano Campeggi" è stato preso d’assalto da moltissime persone. Lo stesso i banchi del mercato contadino, dello street food, dei ristoratori, del Consorzio Chianti Colli Fiorentini e delle associazioni dell’olio (Anapoo, Città dell’Olio, Airo, Slow Food). E le decine di stand presenti nel piazzale dei Ponti e su via Roma con le associazioni del territorio, le scuole, i CCN, Confesercenti e CNA.

"Una grande festa, un grande successo meritato per un olio di assoluta qualità, che ogni anno alza l’asticella, nonostante il clima degli ultimi mesi stavolta ne abbia condizionato la quantità – commentano il sindaco Francesco Casini e l’assessora allo sviluppo economico Francesca Cellini -. Una vetrina importante per far conoscere il lavoro delle aziende olivicole ripolesi, simbolo della nostra identità, fetta importante della nostra economia locale, ma anche presidio del territorio senza eguali".

"Un ringraziamento a tutti i produttori presenti, che ad ogni edizione ci aiutano a far crescere questa manifestazione. E a tutti coloro che a vario titolo hanno supportato l’amministrazione per realizzare un PrimOlio da record", aggiungono Casini e Cellini.

PrimOlio dà appuntamento a gennaio, quando i sommelier dell’olio di Anapoo sveleranno i vincitori del concorso "Gocciola d’oro", che ogni anno premia i primi tre oli ripolesi partecipanti a PrimOlio.

