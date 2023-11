Ritrovato dopo due mesi 58enne della Repubblica Ceca: i poliziotti lo rifocillano

La polizia di frontiera aerea in supporto all'aeroporto Galilei di Pisa ha rintracciato durante dei servizi di vigilanza un 58enne segnalato come scomparso dall'Ambasciata italiana della Repubblica Ceca da due mesi. Il cittadino ceco era in buone condizioni di salute ma con stati di amnesia a suo dire legati a una presunta aggressione. L'uomo ha chiesto di potersi mettere in contatto con i propri familiari e una volta riuscitoci è stato organizzato il rimpatrio tramite il Consolato. Il cinquantenne era in visibile stato di indigenza per cui i poliziotti gli hanno comprato cibo e bevande oltre a un biglietto aereo per Praga per il giorno successivo.