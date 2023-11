Shumukan da Cerreto fin sul tetto d'Europa: risultati super ai campionati europei

Dal 15 al 19 Novembre si è svolto ad Antibes (Francia) l’XIII° WUKF EUROPEANS KARATE CHAMPIONSHIPS a cui hanno partecipato oltre 1400 atleti provenienti da tutta Europa.

Tra questi c’erano, come membri della rappresentativa nazionale della Federazioni Italiana Karate Do e discipline Affini FEDIKA, Gabriele Martorana, Alessio Gallo e Federica Cappelli, tre atleti di punta dello SHUMUKAN ASD di Cerreto Guidi, che da anni allena e prepara ragazzi del circondario Empolese Valdelsa nella antica disciplina del Karate Do, e Cristiano Pierozzi, atleta esordiente nelle competizioni internazionali della Alifaris Karate di Larciano e Monsummano.

Gli atleti sono stai accompagnati dal Coach Sofia Lupi e dallo Chief Referee Claudio Martorana, che da anni hanno l’onere e l’onere di formare atleti di alto livello nonché amatori dell’antica disciplina del karate.

Le categorie, oltre ad essere numerose, erano agguerrite, con un livello tecnico degli atleti sempre crescente che conferma il trend rilevato fin dal mondiale Scozzese di Dundee, che si è svolto nel mese di Luglio.

Gabriele Martorana, classe 2003 e atleta già navigato in queste competizioni, pur non essendo al meglio della condizione fisica, ha conquistato un ottima Medaglia di Argento nel Sanbon kumite categoria Junior individuale, dove ha dimostrato le sue reali potenzialità mancando il gradino più alto del podio per un soffio e cedendolo ad un agguerrito atleta Rumeno sicurmente dotato di un po più di malizia.

Il kumite consiste in un combattimento reale, dove gli atleti utilizzano le tecniche di pugni e calci studiate durante l’esecuzione dei kata che invece consistono in una serie codificata di tecniche sequenziate, simulando un combattimento contro avversari immaginari.

Alessio Gallo, classe 1985, già promessa del karate italiano di fine secolo scorso e con una carriera ripresa un anno fa, ha conquistato tre splendide medaglie nella categora Veterans dimostrando tutto il suo valore, oltre che tecnico, umano e caratteriale:

- Medaglia d’Argento nel kata a squadre (Alessio Gallo dello Shumukan ASD di Cerreto Guidi – Marco Macelloni della Yama Arashi di Pontedera – Simone Ottaviani della Fashion Body di Verona)

- Medaglia di Bronzo nel Sanbon kumite individuale

- Medaglia di Bronzo nel kata individuale

Federica Cappelli, classe 2005 e anch’essa atleta navigata in queste competizioni, ha guadagnato il podio conquistando una ottima medaglia di Bronzo nell’Ippon kumite categoria Junior.

L’Ippon kumite si differenzia dal Sanbon kumite non solamente per il numero di punti che gli atleti devono conquistare per vincere (1 nell’Ippon e 3 nel Sanbon) ma nello spirito di combattimento. Semplificando questi concetti, il Sanbon è una disciplina fortemente influenzata dallo spirito sportivo occidentale, mentre l’ippon richiama la lo spirito marziale dei Samurai Giapponesi. Quindi in questa disciplina deve essere massima la concentrazione ricercando la vittoria “a colpo sicuro”, sprecando meno energie possibili.

Cristiano Pierozzi, classe 2000, atleta novizio in competizioni di questo livello e allenato dal Maestro Enrico Esterasi dell’Alifaris Karate, da qualche tempo diventato atleta di interesse nazionale per la Federazione Italiana Karate Do e discipline Affini FEDIKA, si è unito ai ragazzi dello Shumukan nella preparazione all’Europeo francese. I suoi sacrifici e l’impegno profuso durante gli allenamenti gli hanno consentito di conquistare la fase finale nella specialità Kata individuale nell’agguerritissima categoria regina dei Senior, entrando a far parte a pieno merito nella lista dei migliori sei atleti a livello eruopeo.

Il Direttore Tecnico dello SHUMUKAN ASD Claudio Martorana si ritiene più che soddisfatto dei risultati dei suoi ragazzi e con una battuata si dice contento di aver portato, dopo Vinci, anche Cerreto Guidi sul tetto di Europa. Considerando il fatto che i tre atleti convocati dalla Nazionale FEDIKA siano tornati a Cerreto Guidi con 5 medaglie, la dice lunga sulla qualità degli insegnamenti oltre che della preparazione fisica ed atletica, all’interno della nuova palestra Cerretana.

Per questo il DT ritiene doverso il ringraziamento alla FEDIKA ed al suo presidente M.to Robi Morreale per la fiducia che, nel corso degli anni, stanno dando a lui ed ai suoi ragazzi. Un ringrazimento va anche ai coach nazionali M.to Maurizio Brighenti e M.to Bruno Tessari che hanno avuto l’onere e la pazienza di seguire i nostri ragazzi durante la trasferta francese.

Un ringraziamento particolare il DT lo rivolge al M.to Marco Macelloni della Yama Arashi di Pontedera, che non ha mai esistato ad aiutarlo nella preparazione tecnica dei ragazzi nel karate sportivo come nel karate Combat, di cui lo Shumukan ASD è pioniera in Italia.

Archiviato l’Europeo France, i ragazzi dello SHUMUKAN ricomincieranno subito la preparazione per affrontare il prossmo XII° World Karate Championships che si terrà ad Monterrey (Messico) dal 11 al 14 Luglio 2024. Nell’attesa avranno modo di testare la loro preparazione atletica partecipando allle numerose gare nazionali ed internazionali che si terrano nel corso di questi mesi, a partire dalle qualificazione Nord Italia alla fase finale dl Campionato Italiano FEDIKA, che si svolgeranno a Verona il 10 Dicembre 2023.

Lo Shumukan ASD, dopo l’apertura della nuova sede di Cerreto Guidi, sta ampliando le discipline marziali sia a livello sportivo che amatoriale.

Essendo lo Shumukan ASD nata dalle ceneri della ONLUS Movement of Chidren che ha cessato la sua attività a causa della Riforma del Terzo Settore, il suo gruppo dirigenziale non a perso il suo spirito per il sociale; per questo sta lavorando ad un progetto che consiste nel dare vita ad un corso di Difesa Personale per le donne, completamente gratuito.

Fonte: Ufficio Stampa