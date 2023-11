Treno esce dai binari nel Pisano, nessun ferito

Intorno alle 7.30 di oggi, lunedì 20 novembre, un treno è uscito dai binari in provincia di Pisa. Il fatto è successo a Rigoli, vicino a San Giuliano Terme, sulla linea tra Lucca e Pisa.

Il convoglio non si è piegato su un lato e nel deragliamento non ci sono stati feriti. Sul posto stanno operando i tecnici di Rfi ma ancora non sono chiare le cause che hanno provocato l'incidente.

I passeggeri che si trovavano sul convoglio deragliato sono scesi senza problemi e hanno proseguito la loro corsa con un altro treno. La linea è regolarmente aperta.

il treno coinvolto nell'incidente è un regionale partito da Lucca e diretto a Pisa che nella stazione di Rigoli ha urtato, per motivi ancora in fase di accertamento, con la motrice un respingente alla fine del binario mentre procedeva a velocità ridotta perché stava arrestando la marcia per rispettare la fermata prevista.