Trovati con la droga nei parchi di Firenze, un arresto e una denuncia per spaccio

Un arresto e una denuncia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. È il bilancio della notte di sabato 18 novembre dei carabinieri della stazione di Firenze Santa Maria Novella e delle Squadre di Intervento Operativo del 6° Battaglione CC "Toscana", durante un servizio di controllo del territorio.

In particolare un 30enne senegalese è stato arrestato in flagranza di reato. I militari hanno notato il soggetto girovagare all'interno del parco delle Cascine con un atteggiamento sospetto, per poi tentare la fuga dai carabinieri fino alla riva dell'Arno, dove è stato raggiunto e bloccato. Dalla perquisizione sono stati recuperati e sequestrati 8,40 grammi di marijuana, 18,50 grammi di grack suddivisi in 100 dosi e 190 euro in contanti, ritenuti provento di spaccio. Con sé il 30enne aveva anche un orologio dal valore commerciale di circa 2mila euro, del quale non ha saputo giustificare la provenienza. Il soggetto, con precedenti, è stato arrestato e trattenuto in attesa del rito direttissimo. Quanto rinvenuto è stato posto sotto sequestro.

È stato invece denunciato in stato di libertà un 20enne italiano. Ad attirare l'attenzione dei carabinieri il suo atteggiamento anomalo, all'uscita di un giardino pubblico gremito di giovani, nel quartiere di Castello. Sottoposto a perquisizione, sia personale che domiciliare, sono stati sequestrati 1,44 grammi di hashish, 4,98 grammi di cocaina, 19 grammi di marijuana e un bilancino di precisione. Il ragazzo, privo di precedenti, è stato denunciato.