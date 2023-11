Use Rosa, Stoichkova è tornata a sorridere: "Contenta di essere tornata a Empoli"

Dopo una settimana a giro per l’Europa con la sua Nazionale, Kate Stoichkova si è rigenerata risultando, come spesso le capita, decisiva nella vittoria che la sua Use Rosa Scotti ha centrato con Mantova. Per lei parlano i numeri: 19 punti frutto di 2/4 dal campo e 5/7 dalla lunga, punti segnati in momenti cruciali della partita. Questo per dire che, una volta di più, è stata fondamentale in un successo che potrebbe segnare una svolta del campionato biancorosso.

Le parole di Kate Stoichkova

“Abbiamo giocato di squadra e si è visto soprattutto nelle difficoltà siamo state unite e non abbiamo mai mollato. Anzi, proprio in quei momenti ci siamo sostenute arrivando ad una bella vittoria contro un’ottima squadra come Mantova. All’inizio c’era un po’ di nervosismo come si è potuto vedere, dovuto anche ad alcune palle perse nei primi momenti della partita, una cosa che ci sta. In questi momenti quello che conta è la reazione e noi l’abbiamo avuta facendo quadrato ed iniziando a fare le cose che avevamo preparato e che sappiamo fare. Siamo state tutte brave sia in difesa che a livello di percentuali. Alla fine un successo meritato”.

Te venivi da una settimana un po’ complicata. “E’ stata un po’ pesante fra gli impegni con la Nazionale e la partita di Selargius. Sinceramente sono contenta di essere tornata a Empoli perché questa è ormai una famiglia da tre anni e quindi ho ritrovato la tranquillità dando il mio contributo alla squadra. Ora pensiamo a lavorare bene per la trasferta di Roma in programma sabato. Sarà fondamentale giocare di squadra. Se ci riusciamo possiamo competere con chiunque, anche con le squadre sulla carta più forti”

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa