Alberi e tramvia, Giorgetti spiega: "Prove di trazione a tutela dei cittadini"

Una procedura a tutela degli alberi e dei cittadini in caso di cantieri della tramvia. È quanto spiega l’assessore alla Mobilità Stefano Giorgetti rispondendo a una domanda di attualità dei consiglieri Antonella Bundu e Dimitrij Palagi (SPC).

"In questi giorni sono in programma alcuni interventi sulle alberature in viale Don Minzoni interessato dai cantieri della tramvia, come da noi comunicato. Si tratta di prove di trazione previste da una procedura che prevede le prove di trazione prima dell’inizio delle operazioni, al termine delle stesse e alla riconsegna delle aree all’Amministrazione. Questo a garanzia della tutela della sicurezza dei cittadini perché non si può rischiare eventi come quelli recentemente accaduti in viale Giannotti o viale Mazzini”, precisa l’assessore Giorgetti che aggiunge che contestualmente saranno reimpiantati nuovi alberi in viale Milton in sostituzione delle ceppaie presenti.

Inoltre si precisa che l'amministrazione ha posto in essere una procedura condivisa con la Soprintendenza per la salvaguardia delle alberature quando le lavorazioni interessano la zona di rispetto delle stesse. Per quanto riguarda gli abbattimenti legati alla tramvia, i lavori della VACS Fortezza-Libertà-San Marco attualmente in corso non prevedono interventi di questo tipo sulle alberature lungo la linea.

"Per il 2024 al momento non c’è una previsione del numero di abbattimenti, ma una stima sia degli alberi rimossi che di quelli ricollocati. Comunque, ogni progetto relativo alla tramvia ha un saldo abbondantemente positivo nel numero finale delle alberature" conclude l’assessore Giorgetti.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa