Alia, aperto lo sportello al centro I Lecci

Nuovamente aperto da oggi, martedì 21 novembre, lo sportello straordinario di Alia Servizi Ambientali SpA a Montespertoli, in vista della partenza della tariffa corrispettiva su tutto il territorio comunale da gennaio 2024. Lo sportello straordinario, presso il Centro per la Cultura del vino “I Lecci” (via Lucardese 74), sarà aperto secondo il calendario che segue:

· da oggi a venerdì 24 novembre 2023: dalle 9.00 alle 17.00;

· sabato 25 novembre: dalle 8.30 alle 13.00;

· da lunedì 27 a giovedì 30 novembre: dalle 9.00 alle 17.00.

La nuova apertura, fino a fine mese, permetterà ai cittadini di ritirare il nuovo kit per la tariffa corrispettiva e restituire i vecchi contenitori, oltreché avere informazioni sul nuovo sistema che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2024.

Per la consegna dei kit a domicilio, per cittadini e aziende di piccole dimensioni, si ricorda che è possibile richiederli tramite Call Center, con consegna a mezzo corriere, confermando che le richieste già fatte sono programmate e saranno gestite nel minor tempo possibile.

Per la restituzione dei contenitori, inoltre, si informa è attivo anche il ritiro a domicilio; è sufficiente esporre il vecchio kit con un cartello “Per Alia”, in modo che sia facilmente riconoscibile per gli operatori, secondo il calendario consegnato insieme alla lettera descrittiva dell’introduzione della tariffa corrispettiva. Il servizio, iniziato nel mese di ottobre, continuerà fino a febbraio del 2024, secondo il calendario suddiviso per zone; i prossimi appuntamenti per le esposizioni sono il 25 novembre ed il 9 dicembre nelle località di Gigliola, Lungagnana, Trecento, Tresanti, La Ripa, Poppiano e San Quirico. Si invitano i cittadini a consultare il portale Alia, nella sezione dedicata alla Tariffa Corrispettiva, per i punti di consegna previsti nel nuovo anno.

Insieme all’assoluta novità della tariffa corrispettiva, Alia ricorda che nel nuovo anno sarà attivata la raccolta separata del vetro da tutti gli altri imballaggi in plastica, metalli, tetrapak e polistirolo; bottiglie e vasetti in vetro, quindi, potranno essere conferiti nelle nuove campane posizionate sul territorio oppure alle Ecotappe.

Per ulteriori informazioni, richieste e segnalazioni è sempre possibile contattare il call center di Alia, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30, con i tre numeri 800 888 333 (da rete fissa, gratuito) o 199 105 105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore), 0571.196 93 33 (da rete fissa e rete mobile) oppure utilizzare Aliapp, attivabile anche dal portale dell’azienda, www.aliaserviziambientali.it

Fonte: Ufficio Stampa