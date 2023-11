Buon Pro cambia casa, l'inaugurazione a Ponsacco

Una nuova casa per l’associazione Buon Pro. Sabato pomeriggio è stata inaugurata la sede sul corso Matteotti a Ponsacco in un pomeriggio di festa per grandi e piccini.

«L’associazione è nata otto anni fa proprio a Ponsacco – raccontano le socie fondatrici – e oggi essere qui nella nostra sede è un bel traguardo. Grazie alle persone che abbiamo incontrato sul nostro cammino e con cui abbiamo condiviso i nostri obiettivi. Da qui partiranno i nostri nuovi progetti, ci saranno eventi gratuiti e aperti a tutti, convegni, presentazioni di libri ma anche corsi specifici di cucina, di educazione alimentare o di erboristeria».

Un’associazione che ha tra le proprie peculiarità l’attenzione per l’ambiente e il benessere declinato soprattutto nella salute alimentare.

Una realtà che in questi anni ha lavorato molto per promuovere uno stile di vita e una alimentazione sani ed è impegnata nei comuni della Valdera con diversi progetti, come il Pedibus a Ponsacco, "Cosa metto nel piatto" a Pontedera, che cura i menù delle mense scolastiche e collabora a "Biologicando" a Calcinaia con corsi di cucina per adulti.

«Una realtà nata sul nostro territorio – ha detto la sindaca Francesca Brogi – con cui collaboriamo da anni. Siamo felici che abbiano scelto di aprire la loro sede proprio nel nostro centro storico e che i contributi messi a disposizione dalla nostra amministrazione per le nuove aperture in centro, abbiano permesso loro di fare questo ulteriore passo. Si tratta di una bella notizia per Ponsacco e per tutta la comunità che potrà usufruire dei nuovi servizi, laboratori e progetti a cui l’associazione si sta dedicando. Sono sicura che questo luogo diventerà presto un punto di riferimento per bambini e adulti. Un luogo formativo e di socializzazione, che si aggiunge alle altre belle realtà culturali e commerciali che già si trovano sul corso Matteotti».

Fonte: Comune di Ponsacco