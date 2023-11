Cade da un balcone di un hotel chiuso al pubblico: donna in codice rosso in ospedale

Una donna originaria dell'Europa dell'Est è stata soccorsa oggi a Montecatini Terme dopo essere caduta da un balcone situato al primo piano di un hotel chiuso al pubblico. La donna, di circa trent'anni, è stata portata in ospedale in codice rosso, ma non sarebbe in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione, la donna si stava calando dal terrazzo e potrebbe aver perso l'equilibrio. Dopo la caduta, si è alzata e è rientrata nell'hotel, dove è stata persuasa dai carabinieri a uscire e ricevere cure mediche. Attualmente, sono in corso indagini per comprendere l'esatta dinamica dell'incidente.