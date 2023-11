Commemorazione di Maria Virgo Fidelis, patrona dell'arma dei carabinieri: messa solenne in San Michele in Borgo

I Carabinieri del Comando Provinciale di Pisa hanno commemorato solennemente la loro Patrona, "Maria Virgo Fidelis". La celebrazione è avvenuta nella Chiesa di San Michele in Borgo, con la Santa Messa presieduta dall'Arcivescovo di Pisa, Monsignor Giovanni Paolo Benotto, e concelebrata dal parroco don Salvatore Glorioso. Alle autorità civili e militari, alle famiglie dei militari e ai cittadini presenti si è unito il Comando Provinciale.

Dopo la lettura della "Preghiera del Carabiniere", il Comandante Provinciale ha ringraziato l'Arcivescovo Benotto e la Prefetto di Pisa, Maria Luisa D’Alessandro, per la loro partecipazione. Ha dedicato un pensiero commosso ai caduti dell'Arma, in particolare ai Luogotenenti Pio D'Addio e Davide Scarso. Il Comandante ha abbracciato tutti i Carabinieri in servizio e in congedo, sottolineando l'importanza delle tradizioni dell'Arma e ricordando la Giornata dell'ORFANO.

Il Colonnello Izzo ha evidenziato l'82° Anniversario della Battaglia di Culqualber in Africa Orientale, sottolineando l'epica impresa dei Carabinieri dell'I Battaglione Mobilitato. Ha letto la motivazione della Medaglia d'Oro al Valor Militare conferita alla Bandiera dell'Arma e ha menzionato l'Opera Nazionale Assistenza Orfani Militari dell’Arma dei Carabinieri, impegnata dal 1948 nell'assistenza alle famiglie e agli orfani dei militari scomparsi in servizio. Il Colonnello ha assicurato l'impegno e la passione dei Carabinieri di Pisa nel continuare a operare in silenzio per essere sempre più vicini alla comunità.

Fonte: Ufficio Stampa