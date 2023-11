Danneggiata la targa per Samb Modou e Diop Mor a Firenze

Danneggiata dai vandali, ai giardini di via Maragliano a loro intitolati nell’ottobre 2021, la targa che ricorda Samb Modou e Diop Mor i due senegalesi morti per mano di Gianluca Casseri il 13 dicembre del 2011.

"I tecnici della Sas, la Società servizi alla strada, sono già intervenuti - ha spiegato l'assessora alla toponomastica e alla cultura della memoria Maria Federica Giuliani - tornerà al suo posto prima della cerimonia di commemorazione". "La strage di piazza Dalmazia è una ferita profonda nel cuore della città di Firenze - ha aggiunto l'assessora Giuliani - e non permetteremo ai vandali di cancellare la memoria e di impedirci di lottare contro ogni forma di razzismo. Condanniamo questo gesto contro la loro memoria che è assolutamente inaccettabile”.