Elezioni Firenze, la vice presidente Fondazione Cr: "Non mi candido"

“In relazione a quanto uscito oggi su alcuni organi d’informazione, smentisco categoricamente il mio interesse ad una eventuale candidatura a Sindaco di Firenze”.

Così l’imprenditrice fiorentina Maria Oliva Scaramuzzi in relazione alle ipotesi relative ad una sua eventuale candidatura a Sindaco di Firenze.

“Nel corso della mia carriera ho avuto, ed ho tutt’ora, ruoli e presidenze che ho sempre svolto con grande professionalità e libertà di pensiero. Nel contesto di una città come Firenze per la quale mi sono sempre impegnata con importanti risultati e per la quale sempre m’impegnerò con tutte le forze. I miei impegni professionali e l’incarico appena assunto nell’ambito della Fondazione CR Firenze meritano di essere svolti con la massima dedizione e non consentono d’ipotizzare nemmeno lontanamente l’avvio di un percorso come quello della candidatura ad un ruolo importante e di grande prestigio quale è il Sindaco di Firenze.

Pur non conoscendo l’origine della notizia che mi riguarda, ringrazio chi possa avere eventualmente pensato al mio nome.

Ben oltre schieramenti ed appartenenze politiche, auguro ai futuri candidati un percorso di campagna elettorale che sia in grado - alla sua conclusione - di offrire a Firenze una figura di alto profilo, in grado di guidare e rappresentare al meglio la Città in tutte le sedi ed in ogni contesto, sia a livello italiano che internazionale”.