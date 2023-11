Firenze Marathon, modifiche alle corse di autobus e tramvia

Domenica 26 novembre, in occasione della corsa podistica "39^ Maratona Internazionale di Firenze", con partenza e arrivo in Piazza del Duomo, per consentire la corsa ci saranno variazioni per autobus e tramvia.

Modifiche alle linee degli autobus

Ventitré linee di bus urbane e 11 linee extraurbane subiranno momentanee deviazioni, limitazioni e soppressioni dall’inizio del servizio fino alle 15:30.

Per consentire la manifestazione sportiva il servizio di Autolinee Toscane dovrà necessariamente variare il servizio, sulla base delle chiusure delle strade attraversate dal percorso della gara per consentire il passaggio dei maratoneti.

Le modifiche e i possibili disagi legati a questi cambiamenti momentanei sono previsti dalla mattinata, dall’inizio del servizio, fino al termine della manifestazione, intorno alle 15:30.

Saranno ventitré le linee direttamente interessate dalle deviazioni. Nello specifico le linee 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 20, 23, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 39, 55, C1, C2, C3, C4. Essendo linee che passano in tutta la città, possibili disagi si potranno verificare sull’intero servizio.

Per il servizio extraurbano saranno interessate le linee 307A, 319, 131R, 131O, 55G, CE37, 370, 365A, 345A, 343A, SI90.

Sul sito at-bus.it, nella sezione Avvisi, è possibile consultare tutte le informazioni sulle deviazioni di ogni linea coinvolta.

Modifiche alla tramvia. Interrotta la linea T2

In occasione dello svolgimento della 39a corsa podistica Firenze Marathon, si comunica che:

dalle ore 8.30 alle ore 9.30 circa di domenica 26 novembre 2023, la linea T2 sarà interrotta fra le fermate “Ponte all’Asse” e “Unità”. Pertanto la tramvia non effettuerà servizio alle fermate: Redi, Belfiore, Rosselli, Unità.

Per garantire un collegamento da e per l’aeroporto di Peretola sarà attivato un servizio sostitutivo di bus che collegheranno la fermata “Ponte all’Asse” della linea T2 e la fermata “Leopoldo” della linea T1.

PERCORSO CONSIGLIATO PER CHI DAL CENTRO DI FIRENZE INTENDE RECARSI ALL’AEROPORTO DI PERETOLA:

Prendere la linea T1 alla fermata Valfonda o alla fermata Alamanni, e scendere a Leopoldo.

A Leopoldo prendere il bus navetta per la fermata T2 Ponte All’Asse, che si trova in viale Corsica.

Proseguire con la Linea T2 da Ponte All’Asse fino a Peretola Aeroporto.

Si stimano 40-45 minuti circa di trasferimento complessivi.

PERCORSO CONSIGLIATO PER CHI DALL’AEROPORTO DI PERETOLA INTENDE RECARSI AL CENTRO DI FIRENZE:

Prendere la Linea T2 fino a Ponte All’Asse.

Scendere dalla tramvia e prendere il bus navetta per la fermata T1 Leopoldo, che si trova in via Galluzzi.

Prendere la Linea T1 e proseguire fino a Alamanni o Valfonda.

Si stimano 40-45 minuti circa di trasferimento complessivi.

Per informare i passeggeri GEST ha predisposto degli avvisi appesi all’interno dei tram, alle fermate Ponte All’Asse e Leopoldo e a quelle non servite. Per informazioni www.gestramvia.it.