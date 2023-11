I'Giglio ritrova l'equilibrio, vittoria casalinga contro San Michele

I'Giglio - San Michele Junior: 3 - 2 (15-25, 25-20, 25-14, 19-25, 15-11)

Vittoria casalinga della terza divisione. Le ragazze tornano vittoriose alla Palestra Enriques, portando così in parità il conteggio vittorie/sconfitte.

Una partita, tuttavia, alquanto altalenante della squadra di Epifori. Il primo set si apre all'insegna degli sbagli, soprattutto al servizio (ben 8 battute sbagliate). I cambi non riescono a far cambiare il ritmo alla squadra e il parziale si chiude velocemente in favore delle avversarie. Una buona prova di orgoglio riporta però in pista le ragazze che, dopo un primo momento combattuto, riescono a mantenere il vantaggio nel secondo set sfruttando una certa furbizia in attacco. Mannucci e compagne dominano poi il terzo facendo leva proprio su quella battuta che era stata deleteria a inizio gara, mettendo a segno 5 ace totali solo in questo parziale. È però con la stessa arma che San Michele posticipa la vittoria del Giglio: i tanti problemi in ricezione fanno allungare nel punteggio le avversarie e, nonostante un buon recupero, il distacco è ormai troppo grande e la partita di protrae al tie-break. Durante quest'ultimo, ancora molti sbagli in ricezione che portano inizialmente in vantaggio le ospiti; è però la squadra di Epifori a girare sul cambio campo col vantaggio in mano mantenendolo poi, seppure dopo un pericolo recupero, fino alla fine.

Si tratta della seconda vittoria della nostra terza divisione che al momento risulta ancora nella parte bassa della classifica ma con un distacco di soli 3 punti dalle prime posizioni. Questo fa capire quanto il girone sia equilibrato e, di conseguenza, quanto ogni partita non sia semplice. La squadra di Epifori tornerà in campo eccezionalmente di giovedì nella faticosa trasferta a Greve, dove ad attendere la squadra ci sarà la Ad Majora Volley.

Fonte: Pallavolo I'Giglio