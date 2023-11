Imprenditori etici e intelligenza artificiali: 100 studenti fiorentini per EYE

Per la sua 13° edizione, EYE Ethics & Young Entrepreneurs diventa sempre più un contenitore di progetti per promuovere l’innovazione imprenditoriale etica tra gli studenti della Città Metropolitana di Firenze: torna il laboratorio di ideazione d’impresa etica che per tutto l’anno scolastico accompagna i più giovani alla scoperta del mondo dell’impresa e dell’innovazione attraverso workshop, testimonianze imprenditoriali e visite in azienda.

Per la prima volta gli studenti sperimenteranno il percorso formativo “ConoscerAI”, tra le prime esperienze in Italia per promuovere tra i più giovani nella scuola superiore una prima conoscenza professionale dell’intelligenza artificiale, partendo dalle implicazioni etiche connesse, e per provare a sviluppare un tool di IA utile per la società.

EYE Firenze è promosso da Artes Lab e Confindustria Firenze, con il contributo di Fondazione CR Firenze e la collaborazione dell’incubatore d’impresa Murate Idea Park e dello startup studio Nana Bianca con il patrocinio del Comune di Firenze e del Comune di Scandicci.

Il progetto quest’anno coinvolge più di 100 studenti iscritti all’Istituto Elsa Morante-Ginori Conti di Firenze, al Conservatorio Santa Maria degli Angeli di Firenze e all’Istituto Russell Newton di Scandicci.

Tra le novità di questa edizione, una è stata vissuta già nella giornata inaugurale, svoltasi oggi nell’Auditorium dell’Innovation Center della Fondazione CR Firenze: i ragazzi sono stati da subito coinvolti in un talk di “etica e motivazione” insieme ai giovani imprenditori e alle startup di Firenze e presentato dal Direttore di EYE Luca Taddei. Un modo per immergersi da subito nel mondo reale dell’imprenditoria e scoprirla dai diretti protagonisti dell’impresa di oggi.

Protagonisti del talk sono stati gli imprenditori Emanuele Pucci, Co-founder della startup che sviluppa assistenti virtuali con l’intelligenza artificiale Awhy e tra i primi partecipanti del progetto EYE; Mario Puccioni Founder & Ceo di Binoocle, startup accelerata da Nana Bianca operante nell’ambito dell’Intelligenza Artificiale e delle Neuroscienze; Michelangelo Mazzocca co-founder di Itinerup, startup incubata a Murate Idea Park che sviluppa una app basata su un algoritmo per la personalizzazione dei percorsi turistici esperenziali; Viola Sorrentino del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Firenze.

È solo il primo appuntamento di un percorso strutturato che porterà questi giovani a elaborare le proprie idee imprenditoriali e proporle in un contest di fronte a una giuria di esperti. La più originale, ma anche concreta e realizzabile, sarà premiata con il Trofeo EYE Migliore Idea d’Impresa Firenze 2024 e approfondita attraverso una rete di professionisti e imprenditori, fino alla possibilità di diventare realtà.

Gli studenti fiorentini si sfidano inoltre con gli studenti di Arezzo, Pistoia e Prato (dove Eye è attivo) per il nuovo Trofeo EYE Toscana a cui è associato un premio di 1000 euro promosso dalla società benefit Coleliwork.