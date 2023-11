Finiti i lavori al nido di Fiesole, a fine novembre l'ingresso

Tutto pronto nei locali di piazza dei Mezzadri, a Caldine, per ospitare i bambini dell’Asilo Nido di Borgunto che da mercoledì 22 novembre potranno entrare negli spazi concessi al Comune dalla Parrocchia di Caldine e della Società BNP Paribas Leasing Solutions Spa.

La vicenda annosa del nido era partita già in estate per l'inagibilità della struttura esistente. A novembre si è conclusa con l'inaugurazione.

Il nuovo nido si struttura in due ambienti – divisi per fascia d’età - polifunzionali, attrezzati con arredi e giochi su misura, realizzati con materiali sostenibili e dispone anche di un centro di cottura pasti interno.

All’esterno, inoltre, si stanno portando avanti i lavori per completare l’allestimento di una struttura attrezzata che sarà un’area gioco all’aperto, ad uso esclusivo dei bambini del Nido.

"Sono contenta nel vedere questa struttura ultimata e pronta per essere vissuta, con uno spazio su misura, moderno e colorato, dai bambini del Nido. – ha detto il Sindaco Anna Ravoni – Abbiamo fatto uno sforzo notevole, con i nostri uffici, con la Cooperativa Convoi e con tutto il gruppo Co&So, per riuscire a trovare una soluzione che non fosse solo 'adeguata', ma moderna e accogliente, e per limitare i disagi che le famiglie hanno dovuto sostenere in questi mesi. Oggi finalmente possiamo tirare un sospiro di sollievo e dedicarci a proseguire il percorso educativo dei piccoli nel miglior modo possibile, non senza aver rivolto prima un ringraziamento per l’impegno e la pazienza alle famiglie e a tutti coloro che hanno lavorato per raggiungere questo obiettivo".