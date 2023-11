Le iniziative per i 20 anni di Sala operativa della Protezione Civile della Città Metropolitana di Firenze

La ricorrenza dei vent’anni dall’apertura della Sala della protezione civile della Città Metropolitana di Firenze è l’occasione per fare il punto con esperti di gestione dell’emergenza, venerdì 24 novembre dalle 9 alle 13, nella Sala Luca Giordano di Palazzo Medici Riccardi in Via Cavour 1, con il workshop “20 anni di Sala Operativa - Monitoraggio e comunicazione a supporto delle componenti del Sistema di Protezione Civile”. Apriranno i lavori il Sindaco della Città Metropolitana Dario Nardella, l’Assessore della Regione Toscana Monia Monni e Fabrizio Curcio, Capo Dipartimento della Protezione Civile Nazionale.

Sabato invece, nella sede di via dell’Olmatello 25 a Firenze, è in programma un Open Day dalle 9 alle 18. Il pubblico potrà visitare la centrale operativa dove ogni giorno vengono gestite le chiamate di intervento e verificati gli strumenti di monitoraggio, la sala Unità di Crisi e CCS per le emergenze di medio e grande impatto, il piazzale con alcuni mezzi e attrezzature utilizzati nelle emergenze.

Per gli eventi è necessario prenotarsi all’indirizzo: ventennale@cittametropolitana.fi.it

Programma del Workshop del 24 novembre 2023:

Ore 9.15

Saluti Istituzionali

Dario Nardella - Sindaco Città Metropolitana di Firenze

Monia Monni - Assessore Regione Toscana

Fabrizio Curcio – Capo Dipartimento Protezione Civile Nazionale

Interventi tecnici

coordina Dott. Paolo Masetti - Sindaco di Montelupo f.no – delegato ANCI Nazionale per la Protezione Civile ed ex responsabile Servizio Protezione Civile Provincia di Firenze

Ore 10.15

“L’organizzazione del Sistema Regionale di protezione civile evoluzione degli ultimi 20 anni”

Ing. Bernardo Mazzanti (Dirigente Protezione Civile Regione Toscana)

Ore 10.30

“L’attuale assetto della sala operativa, modello di intervento e procedure condivise con le strutture operative”

Dott. Leonardo Ermini (Responsabile Protezione Civile Città Metropolitana di Firenze)

Ore 10.45

“L’attività della colonna mobile enti locali – Collaborazione tra Comune di Firenze e Città Metropolitana”

Dott.ssa Carla De Ponti (Direttore Servizi Territoriali e Protezione Civile Comune di Firenze)

Ore 11.00

“Gestione integrata delle richieste di intervento fra soccorso tecnico e protezione civile”

Ing. Marisa Cesario (Comandante Provinciale VVF Firenze)

Ore 11.15

“Il ruolo di NUE 112 e ASL Toscana Centro nel Sistema Metropolitano di Protezione Civile”

Dott. Alessio Lubrani (Asl Maxiemergenze NUE 112)

Ore 11.30

“Legami tra il mondo scientifico e la protezione civile: studi e ricerche a supporto della gestione operativa degli interventi emergenziali”

Prof. Nicola Casagli (Docente Università degli Studi di Firenze - Centro di Competenza del Dipartimento di Protezione Civile)

Ore 11.45

“Emergenze ambientali e Protezione Civile”

Dott.ssa Sandra Botticelli (ARPAT Toscana)

Ore 12.00

Spazio aperto ai partecipanti per interventi su politiche future nel sistema di prevenzione e gestione dell’emergenza

Ore 13.00

Piccolo buffet a cura delle scuole IPSSEOA “Aurelio Saffi” e IPSAR Buontalenti che curano anche l’accoglienza.

