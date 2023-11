Legoli, più di 150 persone alla caccia al tesoro coi Giganti

Sono arrivati addirittura dal Lazio e dalla Liguria, oltre che da quasi tutte le province della Toscana. Più quaranta gruppi, 150 persone tra adulti e bambini, ben 17 missioni alla ricerca del forziere all’impianto di smaltimento e trattamento rifiuti di Legoli. Questi i numeri della prima “Escape Giants – Caccia al tesoro al Triangolo Verde” che il 19 novembre scorso ha visto Belvedere Spa in prima linea per offrire un’esperienza nuova e coinvolgente a tutti i visitatori. Un successo che permetterà di replicare, in concomitanza con le visite aperte ogni terza domenica del mese, questa esperienza. Il prossimo appuntamento, dunque, è fissato per il 17 dicembre con prenotazioni già aperte sul sito www.belvedere.peccioli.net, telefonando allo 0587672073 o mandando un’email a info@belvedere.peccioli.net.

I tantissimi bambini di questa prima caccia al tesoro, insieme alle proprie famiglie, hanno trovato il tesoro dei giganti con l’aiuto di Pecciolo e Florinda. E le tracce, gli indizi e i giochi pensati per questa Escape Giants hanno permesso a tutti di esplorare il Triangolo Verde e imparare di più sul funzionamento dell’impianto di smaltimento e trattamento rifiuti di Legoli, apprezzando anche tutte le opere d’arte contemporanea. Un’iniziativa, che, come detto ha richiamato all’impianto gruppi arrivati addirittura da Roma e da La Spezia. Con ben 17 cacce al tesoro che, dalle 10.30 alle 16, si sono susseguite. Un forma di successo iniziato con l’escape city di Peccioli, una caccia al tesoro diffusa per il centro del paese, organizzata dall’associazione DiverCity. E che verrà nuovamente replicata anche in quel di Legoli.

Fonte: Ufficio Stampa