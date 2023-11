Lo zainetto della salute "Toscano IGP" a mille studenti: l'olio in corsa alla Firenze Marathon

Il Consorzio di Tutela dell’olio extravergine Toscano IGP consolida la sua presenza all’insegna del binomio olio, benessere e scuola. Sarà presente con uno stand allo Stadio Ridolfi per distribuire lo zainetto della salute nei giorni di mercoledì 22 e giovedì 23 novembre 2023.

Lo zainetto della salute del "Toscano IGP" per i mille studenti del trofeo scolastico "I più veloci, forti e resistenti di Firenze". L’extravergine tricolore a denominazione più venduto al mondo, simbolo del Made in Tuscany ed ambasciatore della Dieta Mediterranea, corre alla Firenze Marathon portando sul tracciato della 39esima edizione della prestigiosa corsa l’immagine bella e vincente dell’agricoltura toscana. Benessere, educazione e sport sono gli elementi di valore portati in dote dal Consorzio di Tutela dell’olio extravergine Toscano IGP alla corsa su strada che si snoda attraverso la storia, i monumenti ed i paesaggi ammirati ed invidiati da tutto il mondo. Il Consorzio di Tutela sarà presente mercoledì 22 e giovedì 23 novembre 2023 allo Stadio Ridolfi, sede della competizione studentesca, con un proprio presidio all’interno del quale saranno distribuiti i kit della salute contenenti dosi monouso di extravergine, braccialetti, quaderno e penna.

"Un bambino toscano su quattro presenta un eccesso ponderale. Tra le principali ragioni ci sono la riduzione dell’attività fisica e la cattiva alimentazione a cui si sono sommati tutta una serie di modelli sbagliati all’interno del nucleo famigliare. – analizza Fabrizio Filippi, Presidente Consorzio di Tutela dell’Olio Extravergine Toscano IGP – Con il nostro messaggio e la nostra attiva partecipazione vogliamo contribuire ad invertire questa pericolosa tendenza che ha riflessi sulla salute personale dei nostri ragazzi, e delle loro famiglie, e sulla sanità pubblica. Il consumo di olio di qualità non rende solo i nostri piatti più buoni e sani, è un elemento importante nella dieta di ogni individuo anche nei confronti della prevenzione di tumori e malattie neurodegenerative e polmonari. Ecco è un alleato naturale, frutto del lavoro degli agricoltori, che ci aiuta a stare bene".

Un sodalizio, quello tra il Consorzio di Tutela e la Firenze Marathon, che si rinnova con il chiaro obiettivo di informare e formare sportivi, accompagnatori e spettatori sui benefici per la salute, non solo di coloro che praticano sport, derivanti dal consumo di extravergine di qualità. La missione del Consorzio, e la sua presenza alla Firenze Marathon lo esalta, è sempre più rivolta alla creazione di maggior cultura nel consumatore finale, sempre distratto da produzioni a basso costo e ben distanti dai valori qualitativi di un olio certificato. Il marchio Toscano IGP rappresenta – lo ricordiamo - la più importante realtà all’interno delle 49 denominazioni presenti in Italia con un valore al consumo di circa 50 milioni di euro su un totale di 100 milioni per l’intero comprato delle Indicazioni Geografiche olio.

Fonte: Consorzio olio Toscano IGP