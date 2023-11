Lupi Santa Croce, 4 atleti convocati nel Club Italia Allargato

Grande soddisfazione in Società Lupi S. Croce per la convocazione nel Club Italia Allargato di ben 4 atleti del settore giovanile biancorosso. Parteciperanno all’attività guidata dallo staff tecnico del settore maschile Nazionale, coadiuvato dai tecnici del CR Fipav Toscana. Il Club Italia Allargato afferisce all’Attività di Qualificazione Nazionale maschile per la stagione 2023/24 ed ha come "mission" la ricerca dei migliori giovani pallavolisti italiani. Questi, una volta selezionati, potranno essere inseriti nei programmi federali.

Per quanto riguarda i Lupi S. Croce, sono stati convocati, per essere valutati, i seguenti ragazzi:

Geraldo Cani, Duccio Scatragli, che si alleneranno il giorno 27 novembre a Firenze

Edmondo Vito Guglielmi, che si dovrà presentare martedì 28 novembre a Castelnuovo Berardenga (Siena)

Damiano Calloni, chiamato dai selezionatori per il 29 novembre, a Cecina (Livorno).

A differenza della passata stagione, dove gli incontri si svolgevano in un'unica sede, al CPO Giulio Onesti di Roma, quest’anno i tecnici nazionali si sposteranno presso le singole sedi. Obiettivi del progetto, oltre all’individuazione del talento, sono quelli di "sviluppare e consolidare il rapporto tra gli staff federali, i comitati regionali e il territorio, aiutare i responsabili regionali a preparare il Trofeo delle Regioni 2024 e migliorare lo scambio culturale, tecnico pallavolistico e della preparazione fisica, tra staff federali, selezionatori e tecnici regionali".

Lo staff tecnico nazionale è formato da Ferdinando De Giorgi (Direttore Tecnico), Vincenzo Fanizza (Coordinatore Tecnico), Monica Cresta e Luca Leoni (collaboratori).

Per la Società santacrocese è un grande motivo di orgoglio essere una delle più rappresentate, a livello regionale, nel prestigioso contesto. È un premio tangibile agli sforzi compiuti quotidianamente dai tecnici e dai dirigenti che seguono l’attività, e una spinta notevole a proseguire nel progetto giovanile per conseguire ulteriori soddisfazioni.

Un grande in bocca al lupo a questi ragazzi, che si sacrificano quotidianamente per conciliare studio, e sport, e che sia per loro un’esperienza da ricordare, al di là di auspicabili e graditissimi sviluppi futuri.

Fonte: Ufficio stampa