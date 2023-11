Muore 78enne alle Poste di Ospedaletto, rianimazione senza esito

Aveva suonato al campanello degli uffici della polizia postale di Ospedaletto a Pisa, nel centro operativo di Poste Italiane, prima di accasciarsi al suolo per un malore. Questa mattina alle 9.30 sono iniziati i soccorsi da parte della polizia per l'anziano, residente a Navacchio. Dopo le manovre di primo soccorso, come il massaggio cardiaco, sono giunti i sanitari della Pubblica Assistenza di Pisa arrivati tempestivamente. Purtroppo la rianimazione non ha avuto esito perché l'uomo è morto. Il magistrato di turno ha disposto la restituzione della salma, viste le cause naturali del decesso. Sul posto è arrivata la figlia del 78enne, che era vedovo. Si pensa che l'uomo si fosse recato negli uffici della polposta per sporgere denuncia per reati informatici o per chiedere aiuto su questioni di questo tipo.