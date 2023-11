Natale a Pistoia: mercatini, parate e tanti spettacoli

La Casa di Babbo Natale, il Mercatino natalizio, le “Parate incantate”, la pista di pattinaggio, il “Bosco incantato”, le attività nelle Biblioteche San Giorgio e Forteguerriana, nei Teatri e Musei cittadini: sono alcune tra le principali attrazioni fissate nel calendario di “Pistoia città del Natale”. Tutte caratterizzate dalla volontà di sviluppare un’atmosfera magica dialogando con gli elementi peculiari del territorio, a partire dal verde.

Il programma degli appuntamenti - previsti dal 25 novembre al 7 gennaio - è stato presentato oggi nella sala Futuro Anteriore della sede di Confcommercio Pistoia Prato dal Consorzio Turistico Città di Pistoia e Comune di Pistoia (progetto co-finanziato dall’Amministrazione comunale) e realizzato in collaborazione con i soggetti del territorio, in particolare con Confcommercio Pistoia e Prato, che ha svolto un costante ruolo di coordinamento rispetto alle progettualità proposte dal Consorzio. La realizzazione del calendario è resa possibile grazie anche al contributo economico dello sponsor Conad Nord Ovest. Per quanto riguarda l’ideazione, è stata coinvolta la società Jet’s, da anni specializzata nella predisposizione di questa tipologia di iniziative.

L’obiettivo di Consorzio Turistico, Amministrazione comunale e Confcommercio è quello, specifico, di allestire una proposta capace di mettere a sistema le molteplici anime cittadine, valorizzando orgoglio, tradizioni e peculiarità di una comunità nel periodo della festa più attesa dell’anno.

In programma ci sono anche laboratori, corsi gratuiti ed esposizioni nella Biblioteca San Giorgio, mostre e incontri nella Biblioteca Forteguerriana, spettacoli a ingresso gratuito nel Piccolo Teatro Mauro Bolognini quali, ad esempio, “Marcovaldo” di Reggio Iniziative Culturali o “Storie Buffe e Baruffe” a cura della Fondazione Famiglia Sarzi di Reggio Emilia che, grazie ad un convegno e ad uno spettacolo di burattini sul testo di Gianni Rodari, farà conoscere la storia di una delle più antiche famiglie di burattinai, appunto la Famiglia Sarzi. Iniziative, queste, che possono contare sulla importante sponsorizzazione da parte di Toscana Energia.

L’Open day del Palazzo comunale è previsto per tutta la giornata del 3 dicembre con l’apertura straordinaria degli spazi monumentali che si potranno visitare guidati dagli “Ambasciatori dell’Arte” dell’Istituto tecnico Filippo Pacini. Nell’occasione sarà possibile intrattenersi con un simpatico mago nelle misteriose sale del Museo Civico e partecipare a letture per bambini – a cura delle Areebambini dei Servizi educativi del Comune - il tutto allietato dagli intermezzi musicali a cura degli allievi del Liceo musicale Forteguerri e della Scuola di musica e danza Mabellini.

Alle iniziative organizzate da parte del Consorzio Turistico Città di Pistoia e del Comune si aggiungono, novità di quest’anno, quelle recentemente presentate dall’Associazione Culturale del Centro Storico di Pistoia, una rete di oltre 50 esercizi commerciali pronti ad animare ogni sabato pomeriggio - fino al 23 dicembre - con eventi tematici per adulti e bambini. “Pistoia, che spettacolo!”, questo il nome della manifestazione ricorrente si propone di integrare il calendario con modalità dense e qualificate, grazie alla collaborazione con l’Associazione specializzata L’Artigiano. Un’attività, questa, affiancata fin dai primi passi da Confcommercio, che ha offerto attività di consulenza continuativa.

Gli appuntamenti nel dettaglio

Accensione dell’albero di Natale in piazza del Duomo

Sabato 25 novembre in piazza del Duomo alle 17.30 si svolgerà l’accensione dell’albero di Natale con la partecipazione del coro “I Grilli cantanti”. L’evento vedrà la partecipazione di Adriano Mariotti che eseguirà live le più belle canzoni di Natale di Micheal Bublé. Durante il pomeriggio si alterneranno sul palco gli artisti di Circotà con la loro meravigliosa parata “Lumiere”, a seguire le performance di Fatafoglia e la sua arpa incantata. Alle 18,30 l’evento si concluderà con la grande nevicata, la parata delle mascotte ed una grande festa per i bambini.

La Casa di Babbo Natale

Immergersi nell’atmosfera incantata della casa di Babbo Natale, spedire una letterina usando l’ufficio postale degli elfi, salire sulla slitta: tutto questo sarà possibile - nelle Sale affrescate del palazzo comunale, in piazza Duomo - nei giorni 25-26 novembre; 1-2-3-8-9-10-15-16-17-22-23-24-26 dicembre ed il 6 gennaio. L’ingresso mattiniero è previsto dalle 11 alle 13, quello pomeridiano dalle 14.30 alle 19.30. Il prezzo di ingresso è di €6 acquistabile all’ingresso. Per i possessori di carta Conad Insieme l’ingresso è scontato di 1€ mostrando la carta alla biglietteria. Inoltre, è possibile comprare i biglietti salta fila in prevendita tramite il sito web della manifestazione al prezzo di 10€.

Il Mercatino di Natale

In Piazza Spirito Santo verrà allestito un mercatino natalizio ricco di prodotti tematici e artigianali, ideali per fare regali, comprare addobbi oppure oggetti unici fatti a mano. Il mercatino contribuirà a creare un contesto magico nei giorni 25-26 novembre; 2-3-8-9-10-16-17-23-24 dicembre, sempre dalle 10 alle 19.

Il Bosco incantato

In profonda sinergia con il mercatino, sempre in piazza Spirito Santo, arriva anche il suggestivo Bosco incantato: dal 25 novembre al 6 gennaio 2024 le luci cangianti tra gli alberi creano un’atmosfera fiabesca, destinata a conquistare tutti i bambini che lo visiteranno. Le piante per creare questa incredibile installazione verde sono messe a disposizione da Giorgio Tesi Group.

Le Parate incantate

La magia degli artisti di strada percorrerà le vie e le piazze del centro storico di Pistoia durante una serie di pomeriggi selezionati (dalle 16 alle 19). Si inizia il 25 novembre, con la cerimonia di accensione del Natale in piazza Duomo (alle 16.30) e si prosegue nei giorni 26 novembre, 2-3-8-9-10-16-17-23-24-26 dicembre.

La pista di pattinaggio

In piazza San Francesco, dal 25 novembre al 28 gennaio 2024, verrà allestita una grande pista di pattinaggio aperta tutti i giorni e pronta ad accogliere visitatori di ogni età. Il luogo ideale per rilassarsi e godersi pienamente l’atmosfera natalizia.

Ecco gli spettacoli gratuiti al Piccolo Teatro Bolognini

Gospel Evolution

Venerdì 1° dicembre alle 21.30 nel Piccolo Teatro Mauro Bolognini è in programma “Gospel Evolution”, a cura di Pistoia Gospel Singers diretto da Silvia Benesperi.

Lirica in strada

L’8 dicembre alle 16.30 nel Piccolo Teatro Mauro Bolognini è previsto l’appuntamento “Lirica in strada” a cura del gruppo di accompagnamento della Filarmonica Pietro Borgognoni.

Lo spettacolo Marcovaldo

Il 15 dicembre alle 21 nel Piccolo Teatro Mauro Bolognini si svolgerà lo spettacolo “Marcovaldo” con letture musicate del libro di Italo Calvino.

Christmas in Jazz

Il 22 dicembre alle 21 al Teatro Bolognini è previsto “Christmas in Jazz”, concerto del Quartetto jazz Elena Lala flauto e voce, Daniele Biagini pianoforte, Alessandro Antonini contrabbasso, Claide Magrini batteria.

I burattini

Il 29 dicembre alle 16 al Teatro Bolognini è prevista l’iniziativa “Otello Sarzi e Gianni Rodari, una vita di amicizia, fra creatività e fantasia”, conversazione sulla storia della famiglia Sarzi e a seguire uno spettacolo di burattini.

Christmas Camp

Il 28 dicembre, 3 e 5 gennaio dalle 10 alle 13 la Biblioteca San Giorgio con YouLab Pistoia organizzano “Youlab Christmas Camp”, vacanze di Natale in...gioco al centro invernale targato YouLab Pistoia (per i bambini da 6 a 10 anni). Un’occasione per conoscere tanti amici e tuffarsi in mille avventure all’insegna delle nuove tecnologie.

I Musei Civici

La rete dei musei comunali favorirà, per tutto il periodo natalizio, la fruizione di esperienze culturali di alto profilo per i visitatori. In particolare, sono previsti ingressi gratuiti alle sedi museali e alla mostra REVOX in corso a Palazzo Fabroni nei giorni: 3 dicembre per #domenicalmuseo; 25 dicembre; 1° gennaio; 7 gennaio sempre per #domenicalmuseo.

Per tutte le informazioni di dettaglio e per prenotare i biglietti salta fila per la Casa di Babbo Natale è possibile consultare il sito pistoiacittadelnatale.it.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio stampa