Nuovo concerto dell'Orchestra da Camera Fiorentina a Fucecchio

Prosegue e si fa sempre più stretto il legame tra il Comune di Fucecchio e l'Orchestra da Camera Fiorentina. Dopo i tre concerti che si sono tenuti tra luglio ed ottobre, che hanno fatto risuonare a Fucecchio le note rock dei Coldplay, le melodie di due classici come Pino Daniele e Lucio Dalla, fino ad arrivare alle colonne sonore di Ennio Morricone, l'orchestra diretta dal maestro Giuseppe Lanzetta si prepara a concludere questo 2023 con un omaggio ai 100 anni di vita della Walt Disney Company. Sabato 16 dicembre, nella chiesa del monastero di San Salvatore, è in programma un concerto che ammalierà grandi e piccoli, riscaldando la già magica atmosfera natalizia.

Ma non solo eventi. Sabato scorso infatti, il maestro Lanzetta ha fatto visita alle suore del monastero accompagnato dal sindaco Alessio Spinelli, dal dottor Antonio De Crescenzo, membro del consiglio della Fondazione Cassa Risparmio di Firenze e dall'arciprete della Collegiata, don Andrea Pio Cristiani, per donare alle consorelle una pianola elettrica come segno di amicizia e gratitudine. Un rapporto, quello tra le suore di San Salvatore e il maestro, che si è fatto più stretto dopo l'ultimo concerto nello scorso mese di ottobre, che si è tenuto proprio all'interno della chiesa, nell'occasione letteralmente gremita di appassionati.

“Un bellissimo gesto da parte del maestro Lanzetta – commenta il sindaco Alessio Spinelli – al quale le suore hanno gentilmente ricambiato donando al maestro alcune statuette raffiguranti il bambin Gesù. Un'amicizia che raggiungerà il proprio coronamento proprio il 16 dicembre, quando l'Orchestra da Camera Fiorentina tornerà nel monastero di San Salvatore per un concerto dedicato alle musiche e alle colonne sonore della Walt Disney, che sono sicuro affascinerà grandi e piccoli. Un evento che chiuderà una stagione bellissima, durante la quale il maestro Lanzetta e la sua orchestra hanno emozionato Fucecchio grazie alla forza travolgente della loro musica”.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa