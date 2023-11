Simone Scavullo (Cittadini per Firenze) entra in Forza Italia: "Vogliamo migliorare la città"

Simone Scavullo, fondatore e presidente del Comitato Cittadini per Firenze, ha aderito ufficialmente a Forza Italia. Oggi ha incontrato il coordinatore regionale del partito, Marco Stella, che gli ha consegnato la tessera. "Sono pronto, con questa scelta - spiega Scavullo - a portare le battaglie del Comitato nelle istituzioni. Ho scelto Forza Italia perché è un partito liberale, mi ritrovo nei suoi valori, valorizza le mie idee, ed è una grande famiglia".

"Diamo il benvenuto a Simone nel nostro partito - dichiara Stella -. L'impegno di Scavullo e del suo comitato su Firenze è noto e molto importante, si occupa di varie tematiche e in diversi settori. Non solo di sicurezza e degrado, ma anche di anziani, infanzia, volontariato. Simone e i suoi collaboratori sono una garanzia di presenza sul territorio".

"Siamo molto attivi, perché amiamo questa città e vogliamo renderla migliore - spiega Scavullo -. Noi non ci limitiamo a denunciare casi di degrado e di criminalità, ma agiamo anche in collaborazione con le istituzioni: siamo riusciti a far riaprire i bagni di piazza D'Azeglio, che gestiamo gratuitamente in accordo con il Comune. Facciamo corsi di formazione nelle scuole, facciamo volontariato con i bambini e gli anziani, portiamo cibo e bevande calde ai senzatetto e ci battiamo per i diritti degli animali. Ora questi impegni vogliamo portarli dentro il palazzo".

Fonte: Forza Italia Toscana