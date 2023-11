Sorpreso a saccheggiare un'auto parcheggiata a Firenze: arrestato 40enne

Un uomo di 40 anni di nazionalità marocchina è stato arrestato a Firenze per furto aggravato, dopo essere stato sorpreso a saccheggiare un'auto parcheggiata nei pressi di piazza Vittorio Veneto. Un passante ha notato l'attività sospetta e ha allertato i carabinieri, che sono intervenuti nella zona. Dopo una breve ricerca, hanno individuato l'uomo descritto dal testimone mentre rubava da un'altra auto. Il giudice ha convalidato l'arresto e ha emesso un divieto di dimora nella provincia di Firenze per il sospetto. La refurtiva, che consisteva in un profumo e un paio di occhiali, è stata restituita al legittimo proprietario