Sostegno alle persone in lutto, incontro con Nicola Ferrari a Empoli

L'associazione Amici dell'Hospice Onlus, ospita Nicola Ferrari a La Vela M.Hack di Avane-Empoli nei gg. 1, 2 e 3 dicembre 2023 e 12,13 e 14 gennaio 2024, per un percorso formativo di 30 ore.

Rivolto ad operatori, volontari e cittadini che desiderano acquisire le competenze di base per il sostegno alle persone in lutto attraverso il ruolo di facilitatore.

Nicola Ferrari,dell’associazione Maria Bianchi, da anni si occupa di sostegno al lutto con una metodologia da lui ideata che ha chiamato “La narrazione guidata”, sarà presente a Empoli per il corso di formazione dal titolo "Mi manchi da vivere". Il percorso affronterà, mediante il metodo della Narrazione Guidata, un particolare e specifico approccio ai processi elaborativi del lutto.

Ferrari è responsabile dei servizi di sostegno alle persone in lutto dell'Associazione Maria Bianchi, Master in assistenza psicologica nelle situazioni di lutto naturale e traumatico. E' autore di vari libri e articoli, lavora in collaborazione con enti e associazioni per la formazione e consulenza.

Riportiamo parte di un'intervista rilasciata da Nicola Ferrari a Marina Sozzi, esplicativa del metodo.

(...) Trovare le parole ‘giuste’, cioè quelle vere, quelle che corrispondono a ciò che sentiamo e desideriamo, non è importante. È decisivo. Scoprire le frasi e i termini che definiscono il nostro dolore, il lascito di chi abbiamo perduto e le modalità per continuare ad amarlo, permette di creare una separazione tra l’Io e l’esperienza di perdita, crea dei confini all’assenza. Il dolore che si può esprimere, che ha parole per se stessi autentiche e autorevoli, si trasforma: da un vissuto nel quale affoghiamo ad una realtà che ha caratteristiche e aspetti definibili. E tutto ciò che si può esprimere, che ha parole per raccontarsi, può essere affrontato, non solo subìto. (...).

Per informazioni e iscrizioni contattare la segreteria: info@amicihospice.it oppure al numero/whatsApp 3534252794.

Fonte: Amici dell'Hospice Onlus