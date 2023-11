Tripletta di sconfitte esterne per l'Use, derby fatale all'Abc

Derby amaro per l’Use Computer Gross. Sul campo dei cugini dell’Abc, la squadra di coach Valentino ha subito la terza sconfitta consecutiva esterna dopo quelle di Quarrata e Siena. “Anzitutto c’è da fare i complimenti a Castello per come ha giocato – attacca il tecnico – ha fatto una partita solida superando le difficoltà che ha ormai da inizio stagione. Detto questo, noi l’abbiamo condotta per larghi tratti salvo poi addormentarci e spegnere la luce nell’ultimo quarto con attacchi insufficienti e mediocri che non hanno portato alle soluzioni che eravamo invece riusciti a trovare fino al parziale finale. Per noi subire 88 punti non è usuale, ma è anche vero che tanti sono arrivati con loro tiri spesso incredibili ma anche concessi in modo troppo facile. Aspetti sui quali dobbiamo lavorare”.

In ottica classifica, un ko che non turba Valentino. “Da questo punto di vista, alla luce della formula, direi che la sconfitta vale zero. Quello che invece mi preoccupa, come avevo detto altre volte, è avere continuità nel lavoro settimanale con la squadra, cosa che finora è successa poche volte. Resta il fatto che non siamo contenti perché dovevamo avere un atteggiamento differente da quello che si è visto. Spero che questo ci serva di lezione”. Due parole il coach le spende per il debutto di Nicola Calabrese. “Sono molto soddisfatto di quello che ha fatto vedere – aggiunge – è arrivato da poco e subito in una partita non facile come il derby. Però ha dato il suo contributo ed ora mi aspetto che vada sempre in crescendo calandosi nel nostro gruppo ed entrando sempre più in sintonia con i compagni. Sono certo che ci darà un contributo importante”.

Intanto l’Use Computer Gross continua a guidare la classifica assieme a San Miniato, Virtus Siena e Cecina e si appresta ad affrontare sabato sera in casa Arezzo, penultima giornata del girone di andata. D’obbligo ritrovare la vittoria anche perché, dopo, saranno in programma le trasferte di Serravalle Scrivia e Lucca. L’occasione per guarire il mal di trasferta?

Fonte: Use Basket Empoli