Vent'anni di cambiamento per la Croce Rossa di Firenze, una mostra a Palazzo Capponi

Sempre nel quadro delle celebrazioni del 20° anniversario, il Comitato della Croce Rossa Italiana di Firenze, ha previsto l’allestimento di una mostra storico-documentale dedicata ai “Vent’anni di cambiamento: 2003-2023” che sarà inaugurata il prossimo 25 novembre alle ore 11, nel chiostro di Palazzo Capponi, con ingresso da Borgo San Frediano nr 12, con la presenza dell’Ufficio Postale Temporaneo per l’annullo filatelico.

Nel percorso espositivo saranno raccolti documenti, fotografie, cartoline, storia postale, medaglie, distintivi ed altro che rappresentano la memoria del Comitato fiorentino degli ultimi 20 anni e oltre, come ulteriore momento di riflessione e di ringraziamento per tutte le donne e gli uomini che quotidianamente operano sotto l’emblema della Croce Rossa Italiana, in particolare sul nostro territorio da più di 160 anni. Infatti, il 2023 è l’anno del ventennale della nascita del Comitato “Locale” di Firenze, ma nel 2024 ricorrerà il 160° anniversario della fondazione: il Comitato fiorentino fu una delle prime sedi che si costituirono in Italia, inizialmente come “Associazione Italiana per il soccorso ai feriti e malati in guerra” per poi diventare Croce Rossa Italiana.

La mostra resterà aperta - a ingresso libero - fino al giorno 30 novembre dalle ore 9 - 17 (escluso domenica 26 novembre).

Anche per questo evento si rinnova la collaborazione con l’Associazione Italiana Collezionisti Tematici di Croce Rossa “Ferdinando Palasciano” che - tramite i suoi soci - ha messo a disposizione l’annullo filatelico ed alcune collezioni che saranno esposte alla mostra. L’Associazione ha tra i suoi obiettivi quello della diffusione dei Principi Fondamentali del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa attraverso il collezionismo di francobolli, monete, medaglie, distintivi, cartoline dove è presente il simbolo della Croce Rossa

Nel giorno dell’inaugurazione, è prevista la presenza straordinaria dell’Ufficio Postale Temporaneo con Annullo Filatelico ricordo e prodotti filatelici in vendita. Per l’occasione, la C.R.I. ha realizzato una cartella filatelica con 4 cartoline ricordo che saranno affrancate con francobolli tematici di Croce Rossa.

ORARIO DELLA MOSTRA:

Sede CRI Firenze – Palazzo Capponi – Entrata da Borgo San Frediano, 12

Tutti i giorni dal 25 al 30 novembre (escluso domenica 26 novembre), dalle 9 alle 17

Ingresso Libero

Fonte: Croce Rossa Italiana Comitato di Firenze