Alluvione Campi, il sindaco: "Priorità sconti su bollette e incentivi per le auto"

A quasi tre settimane dall'evento alluvionale che ha colpito Campi Bisenzio, il Sindaco Andrea Tagliaferri alza la voce per richiedere aiuti concreti e immediati per la cittadinanza. Il primo sostegno del Governo, infatti, è del tutto insufficiente, soprattutto per alcune delle priorità che in questo momento emergono anche dal confronto con la cittadinanza. "In particolare, nel primo sostegno non sono previsti interventi per quanto riguarda le bollette e le auto" - dichiara il primo cittadino - "invece adesso è estremamente importante riuscire a dare risposte veloci e concrete per queste necessità. Per questo chiediamo, per quanto riguarda le bollette, uno sconto diretto sulle fatture. Le modalità possono essere simili a quelle utilizzate in presenza di perdite occulte, quando vengono eliminati dalle fatture i consumi extra rispetto a quelli abituali. In merito alle auto, che sono un bene essenziale per la cittadinanza, rivolgo un appello alla Regione e agli altri Sindaci per fare un fronte comune al fine di trovare le risorse necessarie per andare a intervenire su questo settore, chiedendo incentivi alle case automobilistiche, oppure operando proprio a livello di Regione Toscana; come Amministrazione ci mettiamo a disposizione per contribuire alla creazione di un unico fondo regionale dedicato alle automobili e sostenuto dalle donazioni. Tengo a sottolineare - continua Tagliaferri - che le tempistiche in questo momento sono un fattore determinante; la fase che si apre adesso, infatti, è estremamente delicata: la popolazione, che sta affrontando il primo momento di ricostruzione, chiede velocità e chiarezza nelle risposte, ed è inaccettabile che debba attendere diversi mesi prima di ricevere aiuti concreti".