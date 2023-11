Da Palazzo Strozzi a Empoli: la mostra "Anish Kapoor. Untrue Unreal"

La Fondazione Palazzo Strozzi ha organizzato un ciclo di presentazioni: il 24 novembre 2023, appuntamento al Museo del Vetro

EMPOLI - Appuntamento con l'arte negli spazi del Museo del vetro, al civico 70 di via Ridolfi. Lì si terrà l'incontro di presentazione della mostra Anish Kapoor. Untrue Unreal, ospitata a Palazzo Strozzi, a Firenze, fino al 4 febbraio 2024.

Anche in occasione di questa mostra, infatti, la Fondazione Palazzo Strozzi ha organizzato un ciclo di presentazioni in cinque biblioteche del Comune di Firenze e in sei biblioteche della Città Metropolitana, per raccontare la carriera del grande artista inglese e le sue opere più significative. A Empoli, l'iniziativa in programma venerdì 24 novembre 2023, alle ore 17, si terrà al Museo del Vetro di Empoli.

La presentazione sarà a cura di Ludovica Sebregondi, curatrice Fondazione Palazzo Strozzi, e di Martino Margheri, Progetti educativi e public program Fondazione Palazzo Strozzi.

La partecipazione è gratuita, per un massimo di trenta persone. E' obbligatorio effettuare la prenotazione contattando la biblioteca comunale Renato Fucini di Empoli allo 0571 757840.

Fonte: Comune di Empoli